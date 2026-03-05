English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
Su-30 MKI Fighter:भारताचे लढाऊ विमान सुखोई एसयू-30 बेपत्ता, रडारशी संपर्क तुटला

Sukhoi Su 30: सुखोई हे विमान डोंगराळ आणि जंगलव्याप्त भागात उडत असताना अचानक संपर्क तुटला, ज्यामुळे चिंता वाढली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 5, 2026, 10:29 PM IST
सुखोई विमान

Sukhoi Su 30: भारतीय हवाई दलाचे (आयएएफ) एक सुखोई एसयू-३० एमकेआय लढाऊ विमान आसामच्या कार्बी आंग्लॉंग जिल्ह्यात नियमित अभ्यास मोहिमेदरम्यान गायब झाले आहे. ही घटना गुरुवारी घडली असून, विमान रडारवरून संपर्क तुटला. हवाई दलाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याने याला दुजोरा दिलाय. 

हे विमान डोंगराळ आणि जंगलव्याप्त भागात उडत असताना अचानक संपर्क तुटला, ज्यामुळे चिंता वाढली आहे. या घटनेमुळे हवाई दल आणि स्थानिक प्रशासन सतर्क झाले असून, विमानाच्या चालक आणि सहचालकांच्या सुरक्षेची काळजी व्यक्त केली जात आहे. सुखोई विमान हे भारताच्या हवाई संरक्षणाचे मुख्य आधार आहे.

काय घडलं नेमकं?

विमान कार्बी आंग्लॉंगच्या डोंगराळ भागात उडत असताना ग्राउंड कंट्रोलशी संपर्क तुटला. प्राथमिक माहितीनुसार, विमान दाट जंगल आणि उंच डोंगरांच्या प्रदेशात होते, ज्यामुळे शोधकार्य कठीण होऊ शकते. विमानाच्या शेवटच्या ज्ञात स्थानाबाबत तपास सुरू आहे, तसेच विमानात किती कर्मचारी होते याची माहिती अद्याप जमा केली जात आहे. विमान नियमित अभ्यास मोहिमेवर होते आणि कोणतीही तांत्रिक समस्या किंवा हवामानातील बदल याबाबत प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात नाही. या घटनेमुळे आसामच्या स्थानिक रहिवाशांमध्येही भीती पसरली आहे, कारण विमान क्रॅश झाल्यास मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते, अशी माहिती हवाई दलाने दिली

प्रशासनाने काय म्हटलं?

घटनेची माहिती मिळताच हवाई दलाने तातडीने शोध आणि बचाव पथक पाठवले. स्थानिक प्रशासन आणि इतर सुरक्षा एजन्सींसोबत समन्वय साधून विमानाचा शोध घेण्यात येत आहे. "सुखोई-30 विमानाचा रडारवरून संपर्क तुटला असून, तथ्य जाणून घेण्यासाठी पथक पाठवण्यात आले आहे.", अशी माहिती आयएएफच्या पीआरओने दिली. शोधकार्य सुरू असून, लवकरच अधिक माहिती उपलब्ध होईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. या मोहिमेत हेलिकॉप्टर आणि ग्राउंड टीमचा वापर केला जात आहे, जेणेकरून डोंगराळ भागातही प्रभावी शोध घेता येईल.

विमानाची पार्श्वभूमी

सुखोई एसयू-30 एमकेआय हे बहुउद्देशीय लढाऊ विमान आहे, जे भारताच्या हवाई संरक्षणातील मुख्य घटक आहे. हे विमान रशियन बनावटीचे असून, भारतात ते लायसेंसखाली तयार केले जाते. ते हवेतून हवेत आणि जमिनीवरून हल्ला करण्यास सक्षम आहे. या विमानाची गती आणि क्षमता अतिशय उच्च असून, ते लांब अंतरावरही अभियान पार पाडू शकते. भारताकडे अशा विमानांची मोठी संख्या आहे, ज्यामुळे ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, अशा घटना घडल्यास तांत्रिक तपासणी आणि सुरक्षा उपाय वाढवले जातात.

याआधी घडली घटना 

ही आसाममधील सुखोई विमानाची पहिली घटना नाही. ऑगस्ट 2019 मध्ये तेजपुरजवळ एक सुखोई-30  एमकेआय नियमित अभ्यास मोहिमेदरम्यान भाताच्या शेतात कोसळले होते, पण दोन्ही पायलट सुरक्षितपणे इजेक्ट झाले आणि त्यांना वाचवण्यात आले. त्याचप्रमाणे, मे 2015 मध्ये तेजपुर हवाई तळावरून उड्डाण केल्यानंतर लगेच एक सुखोई विमान कोसळले होते, ज्यात दोन्ही पायलट सुरक्षित इजेक्ट झाले. या घटनांनंतर हवाई दलाने सुरक्षा प्रोटोकॉल मजबूत करण्यात आले पण अशा अपघातांचा तपास नेहमीच केला जातो.

