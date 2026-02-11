English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  New Leave Policy: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट, वर्षातल्या 16 सुट्ट्या होणार कमी!

New Leave Policy: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट, वर्षातल्या 16 सुट्ट्या होणार कमी!

New Leave Policy: शालेय शिक्षण विभागाने 16 सुट्ट्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय.  ज्याला शिक्षक आणि पालक वर्गातून विरोध होतोय. कुठे झाला हा निर्णय? काय उमटलेयत पडसाद? सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 11, 2026, 05:06 PM IST
New Leave Policy: शाळेची सुट्टी हा विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाचा क्षण असतो. या काळात विद्यार्थ्यांना मज्जा करता येते. शालेय गृहपाठ तसेच आगामी परीक्षांची तयारीदेखील करता येते. पालकांनादेखील सुट्टी असल्यास सहकुटुंब फिरण्याचा प्लान करता येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालक शालेय डायरीत दर महिन्याच्या सुरुवातीला सुट्ट्या तपासतात. पण अचानक 16 सुट्ट्या रद्द झाल्या तर? हो शालेय शिक्षण विभागाने असा निर्णय दिलाय.  ज्याला शिक्षक आणि पालक वर्गातून विरोध होतोय. कुठे झाला हा निर्णय? काय उमटलेयत पडसाद? सविस्तर जाणून घेऊया. 

शाळांमध्ये सुट्ट्यांच्या नवीन धोरणानुसार, उन्हाळी आणि हिवाळ्यातील लांब सुट्ट्या समान करण्यात येणार आहेत. पूर्वी उंच भागातील शाळांमध्ये हिवाळ्यात 37 दिवस आणि उन्हाळ्यात 11 दिवस सुट्टी मिळायची, तर सपाट भागात गर्मीत 35 दिवस आणि हिवाळ्यात 13 दिवस. आता सर्व शाळांमध्ये गर्मीची सुट्टी 15 ते 30 जून आणि हिवाळ्याची 1 ते 16 जानेवारी अशी 16-16 दिवसांची असेल. यामुळे एकूण लांब सुट्ट्या 48 वरून 32 दिवस होतील. म्हणजे वर्षात 16 दिवस कमी होतील. हे बदल राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शाळांना 200 दिवस शिकवण्यासाठी आवश्यक आहेत. जे सध्या केवळ 148 दिवस आहेत. 

या बदलामुळे शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक अधिक सुव्यवस्थित होणार आहे. एकूण 251 दिवसांपैकी 200 दिवस अभ्यासासाठी, 30 दिवस परीक्षा आणि मूल्यमापनासाठी, 10 दिवस बॅग-फ्री क्रियाकलापांसाठी आणि 11 दिवस आपत्ती, कांवर मेळा इत्यादींसाठी राखीव असतील. पूर्वीच्या सुट्ट्या भौगोलिक परिस्थितीवर अवलंबून होत्या, जसे उंच भागात थंडी आणि सपाट भागात उष्णता लक्षात घेऊन. पण आता सर्वत्र एकसमान नियम लागू होईल, ज्यामुळे शाळा चालवणे सोपे होईल आणि विद्यार्थ्यांना सातत्यपूर्ण शिक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. 

का करण्यात आले बदल?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत हे बदल करण्यात आले आहेत. ज्यात शाळांमध्ये किमान 200 दिवस अभ्यास अनिवार्य आहे. माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. मुकुल कुमार सती म्हणतात, "राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार नवीन वेळापत्रकात शाळांमध्ये 200 दिवस अभ्यास करणे बंधनकारक आहे. सध्या फक्त 184 दिवस अभ्यासासाठी उपलब्ध आहेत." जिल्ह्यांकडून सूचना घेऊन हे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले जाणार आहेत. यामुळे स्थानिक गरजा लक्षात घेतल्या जातील. उत्तराखंडमधील शिक्षण विभागाने यासंदर्भात निर्णय घेतलाय.

बदलांचा परिणाम काय? 

याचा सर्वाधिक परिणाम डोंगराळ भागातील मुलांवर होईल, जिथे दिवाळीनंतर थंडी सुरू होते आणि जानेवारी मध्यात पाऊस आणि हिमवृष्टी वाढते. थंडी, पाऊस आणि बर्फात शाळेत जाणे धोकादायक असते, अपघाताची शक्यता असते. सपाट भागात पालक गर्मीत पूर्ण महिन्याची आणि हिवाळ्यातही पुरेशी सुट्टी हवी म्हणतात, कारण जूनमध्ये उष्णता आणि लू चालते. एकूणच कमी सुट्ट्यांमुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना त्रास होईल, आणि अभ्यासाचा भार वाढणार आहे.

शिक्षक-पालकांकडून विरोध 

शिक्षक आणि पालकांकडून या बदलांना विरोध होतोय. डोंगराळ भागात जानेवारीत थंडी शिगेला असते, जसे यंदा 23 जानेवारीपासून पाऊस आणि हिमवृष्टी सुरू झाली आणि फेब्रुवारी सुरुवातीपर्यंत चालली. जिल्ह्यांकडून सूचना घेतल्या जात असून त्यानंतर प्रस्ताव सरकारकडे जाणार आहे. या बदलातून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आलंय. यातून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल अन् आरोग्य आणि सुरक्षेवर परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आलंय.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

