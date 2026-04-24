  • School Holiday : 27 एप्रिलपासून उन्हाळी सुट्टीची घोषणा; सरकारी आणि खाजगी शाळा राहणार बंद

School Holiday : 27 एप्रिलपासून उन्हाळी सुट्टीची घोषणा; सरकारी आणि खाजगी शाळा राहणार बंद

School Summer Holiday : तीव्र उष्णतेमुळे यंदा उन्हाळी सुट्टीची लवकर घोषणा करण्यात आली आहे. मे महिन्यात साधारण सगळीकडे उन्हाळी सुट्टी लागते. पण यंदा 27 एप्रिलपासून शाळेला उन्हाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 24, 2026, 08:24 PM IST
School Holiday : 27 एप्रिलपासून उन्हाळी सुट्टीची घोषणा; सरकारी आणि खाजगी शाळा राहणार बंद

School Summer Holiday : यंदा भारतात सर्वत्र तीव्र उष्णतेची लाट पाहिला मिळतेय. त्यामुळे मुलांच्या सुरक्षेसाठी यंदा उन्हाळा सुट्टीची घोषणा लवकर करण्यात आली आहे. ओडिशा सरकारने 27 एप्रिलपासून राज्यातील सरकारी आणि खाजगी शाळांना बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. शालेय व जनशिक्षण (SME) विभागाने सादर केलेल्या उन्हाळी सुट्ट्या लवकर सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी मंजुरी दिलीय.  

हवामान खात्याचा दिलेल्या इशारानुसार अनेक जिल्ह्यांमध्ये वाढणाऱ्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शैक्षणिक संस्था लवकर उन्हाळी सुट्टीची घोषणा केली आहे.  लवकर उन्हाळी सुट्टी जाहीर झाली असली तरी सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, परीक्षा नियोजित वेळेनुसारच घेतल्या जाणार आहे. याशिवाय, सुरू असलेल्या शालेय परीक्षा आणि जनगणनेचे काम नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे, असंही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहेत.  

ओडिसामध्ये शाळांना साधाणार उन्हाळी सुट्टी ही 25 मे किंवा 1 जूननंतर लागतात. पण राज्यातील तीव्र उष्णतेमुळे ओडिशा सरकारने 27 एप्रिलपासून उन्हाळी सुट्टीचा प्रस्ताव दिला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान आधीच 40 अंश सेल्सिअसच्या वर गेलंय. महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री सुरेश चंद्र पुजारी यांनी अंगणवाडी केंद्रे लवकरच बंद केले जाणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

