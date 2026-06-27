'मोदीजी, मोदीजी...' म्हणत दररोज लाडू अर्पण करते नात; सुनील शेट्टींनी सांगितला घरचा किस्सा!

बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टीने त्यांच्या 15 महिन्यांची नात इवाराबद्दलची खास आठवण शेअर केलीय. इवारा ही अथिया शेट्टी आणि क्रिकेटपटू केएल राहुल यांची मुलगी आहे. आजोबा सुनील शेट्टीने नातीबद्दलचा एक भावनिक आणि लक्षवेधी किस्सा सांगितला आहे. त्यांने एका मुलाखतीत सांगितले की, इवारा दररोज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोला लाडू अर्पण करते. विशेष म्हणजे, हे संस्कार तिला कुणी शिकवलेले नसून ती स्वतःहून हे करत असल्याचा दावा सुनील शेट्टीने केला आहे. या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर या विषयाची मोठी चर्चा रंगली आहे.
सुनील शेट्टीच्या म्हणण्यानुसार, इवारा रोज सकाळी उठल्यानंतर एका धार्मिक पुस्तकात असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो पाहते. त्यानंतर ती घरातील गणपतीसमोर ठेवलेला लाडू घेऊन त्या फोटोसमोर अर्पण करते. हा तिचा रोजचा दिनक्रम बनला असून, हे पाहून संपूर्ण कुटुंबालाही आश्चर्य वाटल्याचे त्यांने सांगितले.
या सवयीमागे घरातील कोणाचाही प्रभाव नसल्याचे सुनील शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, ना त्यांनी, ना अथिया शेट्टीने, ना केएल राहुल यांनी इवाराला असे करण्यास सांगितले. एका प्रसंगी विमानतळावर तिच्या केअरटेकरने तिला नरेंद्र मोदी यांची ओळख करून दिल्यानंतर तिच्या मनात त्यांच्याबद्दल आकर्षण निर्माण झाले आणि त्यानंतर तिने स्वतःहून हा छोटासा विधी सुरू केल्याचे त्यांने सांगितले.
या मुलाखतीत सुनील शेट्टी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलचा स्वतःचा आदरही व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की, त्यांचा सन्मान हा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसून नेतृत्वाच्या गुणांमुळे आहे. "मला त्यांच्यात काहीतरी वेगळेपण जाणवते," असे ते म्हणाले. मात्र, हा त्यांचा वैयक्तिक दृष्टिकोन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सुनील शेट्टी यांच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी इवाराच्या निरागस कृतीचे कौतुक केले, तर काहींनी या विषयावर वेगवेगळी मते व्यक्त केली. त्यामुळे हा व्हिडिओ आणि मुलाखतीतील व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे.
अथिया शेट्टी आणि केएल राहुल यांनी मार्च 2025 मध्ये मुलगी इवाराचे स्वागत केले होते. त्यानंतर तिचे अनेक कौटुंबिक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत राहिले आहेत. नुकतेच फादर्स डे निमित्त अथियाने इवारा, केएल राहुल आणि सुनील शेट्टी यांचे काही खास क्षण चाहत्यांसोबत शेअर केले होते. आता सुनील शेट्टी यांनी सांगितलेल्या या नव्या किस्स्यामुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण शेट्टी-राहुल कुटुंब चर्चेचा विषय ठरले आहे.