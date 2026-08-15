/Explainer : महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध हवामान तज्ञाचा इशारा, 90 टक्के तीव्र संकट; 2026 च्या शेवटी 70 वर्षांतील सर्वात मोठी नैसर्गिक आपत्ती

अल निनो : जगभरात हवामानात भयानक बदल होत आहे. अशातच पॅसिफिक महासागरात एक अत्यंत धोकादायक आणि सर्वात शक्तिशाली अल निनो तयार होत आहे. 2026 च्या अखेरपर्यंत तो विक्रमी पातळी गाठण्याची 90 टक्के पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, हे केवळ उष्णता किंवा दुष्काळाचे संकेत नसून, मागील 70 वर्षांतील सर्वात विनाशकारी हवामान संकट ठरू शकते. अमेरिकेच्या हवामान संस्थेने तर 'सुपर एल निनो'बद्दल एक गंभीर इशाराही दिला आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध हवामान तज्ञाने देखील या धोक्याचे संकेत दिले आहेत.
भारताचे एक प्रसिद्ध ज्येष्ठ हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. के. एस. होसाळीकर यांनी देखील या धोक्याचे नैसर्गित धोक्याचे संकेत दिले आहेत. डॉ. के. एस. होसाळीकर हे सध्या पुणे येथील भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (IMD) हवामान संशोधन आणि सेवा विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. अल निनो अधिक तीव्र होत आहे. उत्तर गोलार्धातील 2026-27 च्या शरद आणि हिवाळ्याच्या काळात ही घटना अत्यंत तीव्र स्वरूपाची असण्याची शक्यता 90 टक्क्यांहून अधिक असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सागरी आणि वातावरणीय प्रशासनाच्या (NOAA) एका नवीन अहवालानुसार, गेल्या महिन्याभरात पूर्व पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. विषुववृत्तीय पॅसिफिकच्या काही भागांमध्ये समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त नोंदवले गेले आहे. इतकेच नव्हे, तर महासागराच्या खोलवर उष्ण पाण्याच्या थरांची निर्मिती झाली आहे, ज्यामुळे भविष्यात ही वाढ अधिक तीव्र होण्यास मदत होईल.
पॅसिफिक महासागराच्या आसपासच्या हवामानात या बदलाची चिन्हे आधीच दिसू लागली आहेत. मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक प्रदेशात अतिवृष्टी झाली. इंडोनेशिया आणि आसपासच्या परिसरात सामान्यपेक्षा खूपच कमी पाऊस पडत असून दुष्काळासारखी परिस्थिती आहे. उष्णकटिबंधीय क्षेत्रातील वाऱ्यांच्या प्रवाहातील बदल पाहता अल निनो अधिक तीव्र होत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हवामान मॉडेलनुसार ही परिस्थिती 2026 च्या अखेरपर्यंत आणि 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत याचा परिमाम दिसून येईल. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, हा एल निनो अधिक तीव्र होण्याची 69 टक्के शक्यता आहे. तसे झाल्यास, 1950 मध्ये पूर्व-निरीक्षण सुरू झाल्यापासूनची ही सर्वात तीव्र एल निनो घटनांपैकी एक ठरू शकते
अल निनो सक्रिय झाल्यावर प्रामुख्याने हवामानात मोठे बदल दिसून येतात. कमी पाऊस, दुष्काळ आणि विक्रमी उष्णता निर्माण होते. तथापि, भारतात त्याचे परिणाम थोडे वेगळे आणि उशिरा दिसू शकतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMD) मते, नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांवर एल निनोचा कोणताही थेट परिणाम अद्याप दिसून आलेला नाही. पॅसिफिक महासागरातील या मोसमी बदलाचे परिणाम भारत आणि हिंद महासागरापर्यंत पोहोचायला अंदाजे 40 ते 45 दिवस लागू शकतात. जेव्हा एल निनोचे सर्वात विनाशकारी परिणाम भारतीय उपखंडात पोहोचतील, तोपर्यंत मान्सून सुमारे 30 सप्टेंबरच्या नियोजित वेळेच्या आसपास निघून गेलेला असेल.
अल निनोचा थेट परिणाम उशिरा दिसून आला असला तरी, यावर्षी भारतातील मान्सूनची स्थिती खराब राहिली आहे. 1 जून ते 13 ऑगस्ट दरम्यान देशात सरासरीपेक्षा 12 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली. जून महिन्यात तब्बल 34.4 टक्के पावसाची तूट होती, परंतु जुलै महिन्यातील पाऊस सरासरीच्या जवळपास होता ही दिलासादायक बाब आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ऑगस्ट महिना आणि मान्सूनच्या उर्वरित हंगामासाठीही सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.
अल निनो ही अत्यंत वेगाने बदलणारी हवामान स्थिती आहेय मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागराचे पाणी असामान्यपणे गरम होते, तेव्हा या नैसर्गिक घटनेला अल निनो म्हणतात. याचा थेट परिणाम हवामानावर होतो. जगभरातील मान्सूनचे स्वरूप बदलते. दुष्काळ स्थिती निर्माण होते, तीव्र उष्णता निर्माण होते. वादळांवर थेट परिणाम होतो. तीव्र अल निनोचा परिणाम सर्वत्र सारखाच नसतो त्याचे परिणाम वेगवेगळ्या देशांतील आणि प्रदेशांतील स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असतील. हवामानशास्त्रज्ञ परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत आणि सप्टेंबरमध्ये नवीन माहिती प्रसिद्ध केली जाऊ शकते. अल निनोची स्थिती. हवामानावर झालेला परिणाम आणि भविष्यात होणारे परिणाम याचे चित्र तेव्हाच स्पष्ट होईल .