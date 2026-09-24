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फेब्रुवारी 2027 पर्यंत 16000 भारतीयांचा 'या' विचित्र कारणाने मृत्यू होण्याचं डेंजर भाकित; महाराष्ट्राला सर्वाधिक धोका

आगामी काळात भारतावर 'सुपर' एल निनोचे संकट घोंघावण्याची शक्यता असून, त्याच्या संभाव्य परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 24, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:06 AM IST
फेब्रुवारी 2027 पर्यंत 16000 भारतीयांचा 'या' विचित्र कारणाने मृत्यू होण्याचं डेंजर भाकित; महाराष्ट्राला सर्वाधिक धोका
Image Credit: super el nino india

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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फेब्रुवारी 2027 पर्यंत 16000 भारतीयांचा 'या' विचित्र कारणाने मृत्यू होण्याचं डेंजर भाकित; महाराष्ट्राला सर्वाधिक धोका
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