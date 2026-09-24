फेब्रुवारी 2027 पर्यंत 16000 भारतीयांचा 'या' विचित्र कारणाने मृत्यू होण्याचं डेंजर भाकित; महाराष्ट्राला सर्वाधिक धोका

सुपर एल निनोचा भारताला मोठा फटका बसू शकतो. शिकागो विद्यापीठाच्या एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या एका नव्या अहवालानुसार, सप्टेंबर 2026 ते फेब्रुवारी 2027 दरम्यान देशात साधारणपणे 15,800 अतिरिक्त मृत्यू होऊ शकतात. या अहवालामुळं हवामानतज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
विद्यापीठाच्या क्लायमेट इम्पेक्ट लॅबच्या अहवालातून हा इशारा देण्यात आला आहे. अहवालात म्हटलं आहे की, तापमानात अधिक वाढ होणार आहे. जागतिक स्तरावर जमीनाचे तापमान सामान्यपणे 1.2 अंश सेल्सियसने वाढेल. त्यामुळं नागरिकांना भयंकर उकाड्याचा सामना करावा लागेल. तब्बल 20 वर्षांनंतर अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणार आहे. अहवालानुसार, सामान्य वर्षाच्या तुलनेत उष्ण दिवसांच्या संख्येत 44 टक्कांपेक्षा अधिक असू शकते.
अहवालानुसार, अल नीनो आणि त्यामुळं सुरू झालेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळं जगभरात आत्तापर्यंत 4.51 लाख अतिरिक्त मृत्यू झाले आहेत. यात 2.39 लाख मृतांचा सप्टेंबर 2026 ते फेब्रुवारी 2027 या सहा महिन्यात होण्याचा चिंताजनक इशारा देण्यात आला आहे. संशोधकांनी अंदाज व्यक्त केलेल्या मृत्यूंची तुलना अलीकडेच नेपाळच्या महापुरात मृत्यू झालेल्या व बेपत्ता झालेल्या लोकांसोबत केली आहे. सप्टेंबर ते फेब्रुवारी 2027पर्यंत हा अंदाज असून भीषण उष्णता जुलै 2026पर्यंत कायम राहणार असण्याची शक्यता आहे.
सर्वाधिक फटका बसणारी दोन राज्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटक असून, तिथे उष्णतेमुळे अंदाजे अनुक्रमे 2,600 आणि 1,900 अतिरिक्त मृत्यूंची नोंद होईल. दक्षिण द्वीपकल्प आणि पूर्व किनारपट्टीला उष्णतेची झळ प्रत्यक्ष जाणवेल, तर हिवाळ्यामुळे उत्तर आणि पश्चिम भारतातील परिणाम कमी असेल. कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांसाठी फेब्रुवारी 2027 हा सर्वात वाईट महिना असेल, तर महाराष्ट्र आणि ओडिशामध्ये सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये मृत्यूंची संख्या जास्त असण्याचा अंदाज आहे. डिसेंबर ते फेब्रुवारी या तीन महिन्यांच्या कालावधीत ब्राझील आणि भारतात उष्णतेमुळे अनुक्रमे 8,000 आणि 7,400 अतिरिक्त मृत्यू होण्याचा अंदाज आहे.
एल निनोमुळे निर्माण झालेली ही तीव्र उष्णतेची लाट इंडोनेशिया, भारत, नायजेरिया ते अमेरिकेपर्यंतच्या प्रदेशांमध्ये हाहाकार माजवेल. इतकेच नव्हे, तर दुष्काळ, वणवे आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस आणि जीवित व मालमत्तेची हानी होण्याची शक्यता आहे.
सध्या पृथ्वीवर उष्णता निर्माण करणाऱ्या एल निनो वादळाने, त्याच्या अंदाजित उच्चांकाच्या काही महिने आधीच विक्रमी तापमान नोंदवले आहे. एल निनो ही एक नैसर्गिक घटना असली तरी, मानवी हस्तक्षेप आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे ती प्राणघातक बनली आहे.
एल निनोमुळे केवळ मृत्यूच होणार नाहीत, तर जागतिक अन्नपुरवठ्याचेही मोठे नुकसान होईल. जागतिक अन्न संघटनेच्या (World Food Programme) मते, एल निनोमुळं जगभरातील अंदाजे 5 कोटी लोकांना तीव्र उपासमारीला सामोरे जावे लागू शकते आणि अन्नधान्याच्या किमती गगनाला भिडू शकतात.
उष्णतेच्या लाटेपासून वाचण्यासाठी खालील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे
अचूक हवामान अंदाज: उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटांविषयी वेळेवर सूचना देणे.
उष्णतेपासून दिलासा देण्यासाठी निवारा केंद्रे बांधणे.
तीव्र उष्णतेच्या काळात रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे.
कडक उन्हात आणि उष्णतेत बाहेर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी नियम आणि सुरक्षा उपाययोजना स्थापित करणे
नाइजेरिया-31320
इंडोनेशिया-19251
सूडान-17430
भारत-15670
ब्राजील-13271
डीआरसी-10014
नाइजर-9900
चाड-7953
फिलीपींस-6504
व्हिएतनाम-5566