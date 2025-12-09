वडिलांऐवजी आईच्या जातीनुसार मुलीला दिलं SC जात प्रमाणपत्र; सुप्रीम कोर्टाचा दुर्मिळ निर्णय, कारण...

Supreme Court Caste Certificate Case: सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत दुर्मिळ निर्णय दिला आहे. एका अल्पवयीन मुलीच्या शिक्षणाची सोय करण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका मुलीला तिच्या आईच्या जातीचा दाखला देण्यास मंजुरी दिली आहे. आईच्या 'आदि द्रविड' जातीवर आधारित अनुसूचित जाती (SC) प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिली. विशेष म्हणजे, या मुलीची आई एका बिगर-अनुसूचित जातीच्या (non-SC) व्यक्तीशी विवाहित आहे. दरम्यान, मुलाला वडिलांकडूनच जात वारसा हक्काने मिळते या नियमाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर अजून निर्णय व्हायचा आहे.
पुद्दुचेरीतील मुलीला अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्देश देणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. कारण, प्रमाणपत्राशिवाय तिच्या शैक्षणिक कारकिर्दीला धक्का बसू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे
खंडपीठाने म्हटले की, “आम्ही कायद्याचा प्रश्न खुला ठेवत आहोत." यानंतर सरन्यायाधीशांनी पुढे जे म्हटले त्यावरुन वेगळ्याच चर्चांना उधाण आलं आहे. "बदलत्या काळानुसार, आईच्या जातीवर आधारित जात प्रमाणपत्र का देऊ नये?" याचा अर्थ असा होईल की, अनुसूचित जातीच्या महिलेचा विवाह उच्च जातीच्या पुरुषाशी झाला असल्यास आणि तिची मुले उच्च-जातीच्या कौटुंबात वाढली असली तरीही, त्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा हक्क असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये निकाल दिले जात असल्याने हा निकाल महत्त्वाचा मानला जातोय. या माध्यमातून अशाप्रकारे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग खुला होणार का याबद्दलची चर्चा आहे.
आईने तहसीलदारकडे तिच्या तीन मुलांना (दोन मुली आणि एका मुलाला) तिच्या प्रमाणपत्रावर आधारित अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली होती. कारण तिचा पती लग्नानंतर तिच्या वडिलांच्याच घरी राहत होता. आपल्या अर्जामध्ये तिने युक्तिवाद केला होता की, तिचे आई-वडील आणि आजोबा हिंदू आदी द्रविड समाजाचे आहेत. आधी मद्रास उच्च न्यायालयाने या महिलेच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. मात्र त्या ठिकाणीही मुलीच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण होईल असं निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत मुलीला आईच्या जातीचं प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकतं असं म्हटलं आहे.
5 मार्च 1964 आणि 17 फेब्रुवारी 2002 च्या राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार, तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, एखाद्या व्यक्तीची जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची पात्रता प्रामुख्याने त्याच्या वडिलांची जात आणि संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या कार्यक्षेत्रातील त्यांच्या रहिवासी स्थितीवर आधारित असते.