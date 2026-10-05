'रात्री 10 वाजताही महिला सुरक्षित असाव्यात, त्या पुरुषांच्या मनात भीती निर्माण करा...', सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारलं

राजधानी दिल्लीत अलीकडेच घडलेल्या बलात्काराच्या घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आणि सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. महिलांविरुद्ध लैंगिक गुन्हे करण्याचा विचार करणाऱ्या पुरुषांच्या मनात भीती निर्माण केली पाहिजे, असे न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना स्पष्टपणे सांगितले. दिल्ली-एनसीआरमधील सार्वजनिक ठिकाणी प्रत्येक महिलेला सुरक्षित वाटेल याची खात्री करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्ली-एनसीआरमधील बलात्काराच्या घटनांबाबत स्वतःहून दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की महिलांची सुरक्षा केवळ कागदावर असलेल्या उपाययोजनांपुरती मर्यादित राहून चालणार नाही; तर त्यांचा प्रभाव प्रत्यक्ष जमिनीस्तरावर दिसून आला पाहिजे.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या गोष्टीवर भर दिला की, दिल्लीतील महिलेला रात्री 10 वाजता रस्त्यावरून चालताना, मेट्रोने प्रवास करताना किंवा रस्त्यावरून ये-जा करताना सुरक्षित वाटले पाहिजे. पाळत ठेवण्याच्या यंत्रणेच्या (surveillance system) परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाने विचारले की, जर सीसीटीव्हीद्वारे सतत देखरेख होत नसेल आणि कोणताही 'वॉर रूम' कार्यरत नसेल, तर केवळ कॅमेरे गुन्हे कसे रोखू शकतील? अधिकाऱ्यांनी तळागाळातील पातळीवर काम करण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने अधोरेखित केले.
भारतासारख्या देशात केवळ कागदावर योजना आणि निर्देश तयार करून चालणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, संविधानाच्या कलम 21 चा हवाला देऊन काही लोकांनी आक्षेप घेतला तरीही, कडक उपाययोजना करण्यास अधिकाऱ्यांनी मागे-पुढे पाहू नये, असे न्यायालयाने सांगितले.
28 सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) परिसरातील बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या अलीकडील घटनांची स्वतःहून (suo motu) दखल घेतली. या कार्यवाहीचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट आरोपीच्या गुन्हेगारीबद्दल किंवा निर्दोषत्वाबाबत निर्णय देणे हा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याऐवजी, महिला आणि मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाने उभारलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, देखरेख यंत्रणा आणि त्वरित प्रतिसाद देणाऱ्या व्यवस्था किती प्रभावी आहेत, यावर न्यायालयाचा मुख्य भर आहे.
मागील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने काही विशिष्ट प्रकरणांचा आढावा घेतला; यामध्ये दिल्लीतील 'आस्था कुंज पार्क'मध्ये 17 वर्षीय मुलीवर झालेला कथित सामूहिक बलात्कार, स्वरूप नगरमध्ये एका किशोरवयीन मुलीवर झालेला कथित सामूहिक बलात्कार व तिची हत्या, आणि ग्रेटर नोएडा ते दिल्ली दरम्यान प्रवास करणाऱ्या स्लीपर बसमध्ये अल्पवयीन मुलीचा झालेला कथित लैंगिक छळ या घटनांचा समावेश होता. बसमधील या घटनेची तुलना 2012 मधील निर्भया प्रकरणाच्या वेदनादायी आठवणींशी करत न्यायालयाने या परिस्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.
मागील सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, अपुरा प्रकाश, कमकुवत देखरेख किंवा ढिसाळ गस्त यांसारख्या प्रशासकीय त्रुटींमुळे उद्याने, रस्ते, बसेस, मेट्रो स्थानके, सबवेज आणि पादचारी पूल यांसारखी सार्वजनिक ठिकाणे महिलांसाठी अधिक धोक्याची ठिकाणे ठरु नयेत. न्यायालयाने 'लेडी श्रीराम कॉलेज'च्या विद्यार्थिनींनी 'आस्था कुंज पार्क'जवळ वारंवार होणाऱ्या विनयभंगाच्या घटनांबाबत केलेल्या तक्रारींकडेही लक्ष वेधले; तसेच, या तक्रारी असूनही तिथे पुरेशी गस्त आणि देखरेख सुनिश्चित केली गेली नसल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे, ज्यामध्ये उद्याने, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, बाजारपेठा, शैक्षणिक संस्था आणि महिला व मुलांची वर्दळ असलेल्या इतर ठिकाणांवरील सुरक्षा व्यवस्थेचा तपशील असेल. तसेच, रात्री उशिरा आणि पहाटेच्या वेळी या उपाययोजना किती प्रभावी ठरतात, याबद्दलची माहितीही न्यायालयाने मागवली आहे.