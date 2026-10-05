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'रात्री 10 वाजताही महिला सुरक्षित असाव्यात, त्या पुरुषांच्या मनात भीती निर्माण करा...', सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारलं

मागील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील 'आस्था कुंज पार्क'मध्ये 187 वर्षीय तरुणीवर झालेला कथित सामूहिक बलात्कार, स्वरूप नगरमधील एका किशोरवयीन मुलीवर झालेला कथित सामूहिक बलात्कार व तिची हत्या, आणि ग्रेटर नोएडा ते दिल्ली या सुमारे 47 किलोमीटरच्या प्रवासादरम्यान एका स्लीपर बसमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेले कथित लैंगिक अत्याचार या प्रकरणांची दखल घेतली. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Oct 05, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 04:10 PM IST
'रात्री 10 वाजताही महिला सुरक्षित असाव्यात, त्या पुरुषांच्या मनात भीती निर्माण करा...', सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारलं

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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'रात्री 10 वाजताही महिला सुरक्षित असाव्यात, त्या पुरुषांच्या मनात भीती निर्माण करा...', सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारलं
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