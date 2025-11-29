'बौद्धांना स्वतंत्र धर्म म्हणून ओळख असूनही, ते हिंदू...', सुप्रीम कोर्टात याचिका; कोर्ट म्हणालं...

Supreme Court Hindu Laws To Buddhists: बौद्ध धर्मियांना लागू असलेले हिंदू वैयक्तिक कायद्यातील काही नियम किंवा तरतुदी या बौद्ध धर्मियांचे मूलभूत हक्क व त्यांच्या सांस्कृतिक चालीरीतीच्या विरुद्ध असल्याने राज्यघटनेत त्याअनुषंगाने दुरुस्त्या कराव्यात या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने विधी आयोगाचे मत मागवले आहे. बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ अॅक्शन कमिटी या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली असून त्यांनी बौद्धांनाही लागू असलेल्या काही हिंदू वैयक्तिक कायद्यांमुळे धर्मस्वातंत्र्यासह त्यांच्या काही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते, असा दावा केला आहे.
सध्या बौद्धांना हिंदू विवाह कायदा-1955, हिंदू उत्तराधिकार कायदा-1956, हिंदू अल्पसंख्याक व पालकत्व कायदा-1956, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा-1956 या कायद्यांमधील तरतुदी लागू होतात. घटनेतील कलम 25 हे बौद्ध, जैन आणि शीख यांना 'हिंदू' या व्याख्येत समाविष्ट करते.
असा युक्तिवाद आहे की हे कायदे बौद्धांच्या मौलिक अधिकार आणि सांस्कृतिक प्रथा यांच्या विरुद्ध आहेत. याचिकेत बौद्धांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायद्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळखीचे संरक्षण होईल.
याचिकाकर्त्याच्या दाव्यावर न्यायालयाने म्हटले की, या मुद्द्यावर केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालाप्रमाणे राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेत बदल करावा लागेल आणि ती प्रक्रिया विधी आयोग करू शकते. राज्यघटनेतील दुरुस्तीसंबंधी शिफारशी करण्याचा अधिकार या आयोगाकडेच आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम 25 नुसार, बौद्धांना स्वतंत्र धर्म म्हणून ओळख असूनही, ते हिंदू कायद्यांच्या व्याख्येत समाविष्ट केले जातात. यामुळे बौद्धांच्या लग्न, वारसा, दत्तक आणि इतर वैयक्तिक बाबींवर हिंदू कायदे लागू होतात, जे बौद्धांच्या परंपरांशी जुळत नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की हे संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे आणि बौद्धांना हिंदू म्हणून वर्गीकृत करणे चुकीचे आहे.
28 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टानेही याचिका विधि आयोगाकडे (Law Commission) पाठवली आहे. कोर्टाने आयोगाला या प्रतिनिधित्वाचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून बौद्धांसाठी स्वतंत्र कायद्याच्या शक्यतेचा अभ्यास होईल. हे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) शी जोडले जाऊ शकते.
भारतात हिंदू कायदे बौद्ध, जैन आणि शीख यांना लागू होतात, कारण ते हिंदू धर्माच्या व्यापक व्याख्येत येतात. मात्र, बौद्ध समुदायाकडून याला वारंवार आव्हान दिले जाते, कारण बौद्ध धर्म स्वतंत्र आहे आणि त्याच्या प्रथा वेगळ्या आहेत.