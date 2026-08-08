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रक्तबंबाळ अवस्थेतील 4 वर्षाच्या चिमुकलीला हॉस्पिटलने उपचार नाकारले; तडफडून 5 तासांनी मृत्यू! सुप्रीम कोर्ट संतापलं

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये रुग्णालयांकडून देण्यात आलेल्या वागणुकीसंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे जाणून घेऊयात

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 08, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:12 PM IST
रक्तबंबाळ अवस्थेतील 4 वर्षाच्या चिमुकलीला हॉस्पिटलने उपचार नाकारले; तडफडून 5 तासांनी मृत्यू! सुप्रीम कोर्ट संतापलं
Image Credit: कोर्टाचा रुग्णालयांना दणका (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्स)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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