/रक्तबंबाळ अवस्थेतील 4 वर्षाच्या चिमुकलीला हॉस्पिटलने उपचार नाकारले; तडफडून 5 तासांनी मृत्यू! सुप्रीम कोर्ट संतापलं

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथे चार वर्षांच्या बलात्कारपीडित मुलीला तातडीचे वैद्यकीय उपचार नाकारल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या मुलीचा उपचार नाकारण्यात आल्याने तिचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी 2 खासगी रुग्णालयांनी तिच्या कुटुंबाला एकूण 12 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. सेंट जोसेफ (मरियम) रुग्णालयाने 10 लाख, तर खजान सिंग मानती हेल्थ केअरने दौन लाख रुपये चार आठवड्यांत मुलीच्या वडिलांना द्यावेत, असे कोर्टाने सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात कायदेशीर तरतुदी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील गंभीर तफावत उघड झाल्याचे नमूद केले. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून रुग्णालये आणि तपास यंत्रणांसाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मार्च महिन्यात शेजाऱ्याने मुलीला चॉकलेट देण्याची फूस लावून नेल्यानंतर तिच्यावर बलात्कार करून हत्या केल्याचा आरोप आहे. बेशुद्ध व रक्तबंबाळ अवस्थेत सापडलेल्या मुलीला प्रथम दोन खासगी रुग्णालयांत नेण्यात आले. त्यांनी उपचार नाकारल्यानंतर सरकारी रुग्णालयात नेले असता तिला मृत घोषित करण्यात आले. याप्रकरणी एफआयआर नोंदविण्यास झालेला विलंब व तपासातील असंवेदनशीलतेवरही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांशी सहानुभूतीपूर्वक वागणे आणि प्रत्येक रुग्णालयाने आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देणे हे संविधानातील कलम 21 अंतर्गत कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. जीव वाचवणे ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. रुग्णालये आणि पोलीस दोघेही यात अपयशी ठरले, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणासंदर्भात टीप्पणी नोंदवताना म्हटलं आहे.
विशेष तपास पथकाच्या अहवालानुसार, गंभीर जखमी झाल्यानंतरही मुलगी सुमारे पाच तास जिवंत होती; मात्र दोन्ही खासगी रुग्णालयांनी तिला तातडीचे उपचार नाकारले. या हलगर्जीने तिचा मृत्यू झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या विशेष चौकशी पथकाने अहवाल दिला की, बालिका गंभीर जखमांनंतर जवळपास पाच तास जिवंत होती. वेळेवर रक्त आणि मूलभूत उपचार दिले असते तर तिचा जीव वाचू शकला असता. रुग्णालयांनी उपचार नाकारल्याने मृत्यूला हातभार लागल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पुढील चार आठवड्यांमध्ये पीडितेच्या पालकांना 12 लाख रुपये देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.