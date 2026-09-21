'बायका LPG सिलेंडर उचलू शकत नाहीत, असं तुम्हाला वाटतं का?', सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! महिलेला 12 लाख देण्याचा आदेश, रंजक आहे प्रकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरीच्या ठिकाणी महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाची दखल घेत एक मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका आगळ्यावेगळ्या आदेशाद्वारे 'इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन'ला एका महिलेस 12 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एलपीजी (LPG) सिलिंडर उचलू शकणार नाही, ती असमर्थ आहे असे मानून महिलेला नोकरी नाकारण्यात आली होती. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने खडेबोल सुनावत महिलेला नुकसानभरपाई देण्यास सांगितलं आहे.
केवळ लिंगाच्या आधारावर महिलेला नोकरी नाकारणे हा तिच्या प्रतिष्ठेचा आणि समान संधीच्या अधिकाराचा अवमान असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सुमित्रा असे नाव असलेल्या या महिलेने पंजाबमधील आयओसीएलच्या एलपीजी बॉटलिंग प्लांटमध्ये 'रिफिलिंग हेल्पर'च्या पदासाठी अर्ज केला होता. तिचा हा प्रदीर्घ कायदेशीर लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचेपर्यंत तिचे निवृत्तीचे वय उलटून गेले होते, ज्यामुळे तिची नियुक्ती करणे आता अशक्य झाले आहे.
गुढा गावची रहिवासी असलेली सुमित्रा ही, डेप्युटी कमिशनर यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थानिक समितीने नोकरीसाठी शिफारस केलेल्या 49 लोकांपैकी एक होती. तिने 'कॅज्युअल खलाशी/प्यून/रिफिलिंग हेल्पर' या पदासाठी मुलाखत दिली होती. इतर अनेक उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे मिळाली, परंतु सुमित्राला ती मिळाली नाहीत.
प्रकरणाच्या नोंदीनुसार, कनिष्ठ न्यायालयासमोर (ट्रायल कोर्ट) सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून असे दिसून आले की, ती महिला असल्यामुळेच तिची उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण कायदेशीर लढ्याच्या विविध टप्प्यांतून गेले. कनिष्ठ न्यायालयाने सुमित्राच्या बाजूने निकाल दिला होता, परंतु नंतर पहिल्या अपील न्यायालयाने तो निर्णय फिरवला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिलेल्या आदेशात अपील न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, तिला नियुक्तीचा कोणताही कायदेशीर किंवा निहित अधिकार नव्हता.
सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगभेदाच्या मुद्द्याकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले. महिला एलपीजी सिलिंडर्सशी संबंधित काम करू शकत नाहीत, या समजुतीवर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कारण महिला आपल्या घरात नियमितपणे एलपीजी सिलिंडर उचलतात आणि बदलतात. केवळ महिला असल्यामुळे एखाद्या महिलेला नोकरी नाकारणे हा तिच्या प्रतिष्ठेचा अपमान असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुमित्रा आता निवृत्तीच्या वयात पोहोचल्या असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाई हा योग्य उपाय मानला आणि त्यांना 12 लाख रुपये देण्याचे निर्देश IOCL ला दिले. एखाद्या व्यक्तीची विशिष्ट काम करण्याची क्षमता ठरवताना, नोकरीविषयक निर्णय हे लिंगाधारित पूर्वग्रहांवर आधारित नसावेत, हे सुनिश्चित करण्याचे महत्त्व या प्रकरणातून अधोरेखित होते.