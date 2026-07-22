CJP च्या आंदोलकांवरील अमानुष लाठीचार्जची सुप्रीम कोर्टाकडून दखल! थेट मोदींना लिहिलं पत्र, केली मोठी मागणी, 'कमरेच्या वरती...'

दिल्लीमध्ये आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीचार्जची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी पंतप्रधान कार्यालय व केंद्रीय गृह मंत्रालयाला यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. अलीकडील 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या बळाच्या वापराबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच त्यांनी पोलिसांच्या लाठीचार्जची न्यायालयीन चौकशी करण्याची आणि कोणत्याही चिथावणीशिवाय बळाचा वापर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आपल्या पत्रात सिंग यांनी अशा घटनांकडे लक्ष वेधले आहे ज्यात आंदोलनात शांततापूर्णरीत्या सहभागी झालेल्या वकिलांवर पोलिसांनी हल्ला केला. यामध्ये ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांच्या मुलाला पोलिसांनी मारहाण केल्याच्या घटनेचाही समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी अल्पवयीन मुलं आणि महिलांविरुद्ध बळाचा वापर, अश्रूधूर व दंगलविरोधी पथकाचा वापर, तसंच नियमांचे उल्लंघन टिपण्यापासून पत्रकारांना रोखणे यांसारख्या घटनांबाबतच्या बातम्यांचाही उल्लेख केला आहे. पोलिसांनी शांततापूर्ण आंदोलकांवर कोणत्याही कारणाशिवाय आणि प्रमाणाबाहेर लाठीचार्ज केला असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
सरकारी यंत्रणेचा वापर करत आंदोलन दाबणं हे कार्यकारी अधिकारांवरील नियंत्रणं नष्ट झाल्याचं आणि घटनात्मक व्यवस्थेची पूर्णपणे पडझड झाल्याचे 'भयानक' लक्षण आहे असं त्यांनी म्हटंलं आहे. याव्यतिरिक्त, सिंग यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, पोलिसांची कृती प्रथमदर्शनी प्रशासकीय नियम आणि दिल्ली पोलीस मॅन्युअलचे उल्लंघन करणारी असल्याचं दिसून येतं. विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून आंदोलकांच्या कमरेच्या वरच्या भागावर लाठीमार करण्यात आला आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपली नेमप्लेट्स (नाव दर्शवणारे फलक) लावली नव्हती.
Supreme Court Bar Association President Vikas Singh has written to Prime Minister Narendra Modi requesting a Judicial enquiry and immediate action on police lathi-charge during CJP protest. pic.twitter.com/fpjCJhIkYq— Bar and Bench (@barandbench) July 22, 2026
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस दलाचा बळाचा वापर हा किमान आणि प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचा असावा, तो कधीही दंडात्मक नसावा असं अनेकदा सांगितलं आहे. अनुच्छेद 19(1)(अ) आणि 19(1)(ब) अन्वये आपल्या अधिकारांचा शांततापूर्ण मार्गाने वापर करणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध बळाचा वापर करणे हे घटनाबाह्य आहे. देशातील कायद्यानुसार हे स्पष्ट आहे की, जरी काही प्रसंगी मर्यादित बळाचा वापर करणे आवश्यक असू शकत असले, तरीही बळाचा अतिवापर हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन ठरतं असंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
आपल्या निवेदनात, या ज्येष्ठ वकिलाने आरोप केला आहे की, पोलिसांनी शांततापूर्ण आंदोलकांवर "कोणत्याही कारणाशिवाय आणि प्रमाणाबाहेर" लाठीचार्ज केला, ज्यामुळे विद्यार्थी, वकील, पत्रकार आणि वैद्यकीय कर्मचारी जखमी झाले. माध्यमांतील वृत्ते आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या वर्णनांचा हवाला देत सिंग यांनी आरोप केला की, पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आंदोलकांच्या डोक्यावर मारहाण केली, अवाजवी बळाचा वापर केला, अंदाधुंद अश्रुधूर सोडला, उपोषण मोडून काढले आणि जखमींवर उपचार करणाऱ्या पत्रकार व डॉक्टरांना मारहाण केली. अनेक पोलीस कर्मचारी अनिवार्य असलेली नेमप्लेट न लावता काम करत होते आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना झालेल्या दुखापतींबाबतच्या अधिकृत माहितीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.