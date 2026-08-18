/शिवसेनेची सुनावणी सुरु असलेलच खंडपीठ अन् तेच वकील... राहुल गांधांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; CBI, ED ला दणका

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची यावरुन सुनावणी सुरु असतानाच या सुनावणीमध्ये उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केलेल्या अन्य एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणामध्ये काँग्रसचे नेते आणि लोकसभा विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांच्याविरोधातील बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी खटला चालवला जाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिला असून या प्रकरणात राहुल गांधींची बाजू कपिल सिब्बल यांनी मांडली होती. खास बाब म्हणजे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाची सुनावणी ज्या तीन न्यायाधीशांसमोर सुरु आहे त्याच न्यायाधीशांनी या खटल्यात आदेश दिला आहे.
बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी खटला चालवला जाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राहुल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, याप्रकरणी कोणताही अहवाल सादर केला जाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिले आहेत. राहुल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सादर केलेल्या निवेदनांची सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली आणि कर्नाटकचे एस. विग्नेश शिशिर यांना नोटिसा बजावल्या.
एस. विग्नेश शिशिर यांनी राहुल यांच्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालय, सीबीआय व ईडीकडे याचिका दाखल केल्या होत्या. राहुल गांधी यांचे वकील कपिल सिबल यांनी, "हे अजिबात कायद्यानुसार नाही. हा जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा प्रकार आहे, याला कायदयाने मान्यता नाही. ही सर्वात दुर्दैवी बाब आहे. माझ्या अशिलाला त्रास देण्यासाठी या याचिकाकर्त्याकडून एकापाठोपाठ एक प्रयत्न केले जात आहेत," असं कोर्टासमोर बाजू मांडताना म्हटलेलं.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने 20 जुलैला झालेल्या सुनावणीत याप्रकरणी सीबीआयला राहुल गांधी यांच्याविरोधातील बेहिशेबी मालमत्तांच्या आरोपांच्या तपासात केलेल्या प्रगतीसंबंधी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. या आदेशाविरोधात राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी लांबणीवर टाकावी, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. सुनावणीदरम्यान, सिबल यांनी याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.