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शिवसेनेची सुनावणी सुरु असलेलच खंडपीठ अन् तेच वकील... राहुल गांधांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; CBI, ED ला दणका

विशेष म्हणजे शिवसेनेसंदर्भातील वादामध्ये ज्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे तेच खंडपीठ या प्रकरणामध्ये होतं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 18, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:45 AM IST
शिवसेनेची सुनावणी सुरु असलेलच खंडपीठ अन् तेच वकील... राहुल गांधांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; CBI, ED ला दणका
Image Credit: राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य पीटीआय)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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