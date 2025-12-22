ड्रायव्हिंग लायसन्स Expired झालंय अन् अपघात झाला, तर इंश्युरन्स कंपनी काय करते? सुप्रीम कोर्टाने याबाबत काय सांगितलं

हल्ली प्रवास करताना स्वतःची गाडी असेल तर ती अधिक सुखकर होते. त्यामुळे आपल्यापैकी अनेकजण तो पर्याय निवडतात. पण असं असताना गाडीच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सबद्दल तुम्हाला महत्त्वाच्या गोष्टी माहित आहेत का? अपघातानंतर ड्रायव्हिंग लायसन्सची मुदत संपली असेल तर इंश्युरन्स कंपनी काय सांगते.
उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय विमा कंपनीने दाखल केलेली अपील फेटाळून लावली, ज्यामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की अपघाताच्या वेळी चालकाकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नव्हते आणि त्यामुळे त्याला भरपाईसाठी जबाबदार धरले जाऊ नये. न्यायालयाने म्हटले आहे की मोटार वाहन कायद्यात परवान्याची मुदत संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या वाढीव कालावधीची स्पष्ट तरतूद आहे आणि परवाना अपघाताच्या तारखेपर्यंत वैध राहील. न्यायमूर्ती वीरेंद्र अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
हा खटला मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण, जींद यांनी दिलेल्या 2003 च्या भरपाई आदेशाशी संबंधित होता. विमा कंपनीने केवळ या कारणास्तव उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते की चालकाचा परवाना अपघातापूर्वी संपला होता आणि त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले.
विमा कंपनीने असा युक्तिवाद केला की चालकाचा परवाना 4 जून 2001 रोजी संपला होता, तर अपघात 4 जुलै 2001 रोजी झाला होता आणि परवाना 6 ऑगस्ट 2001 रोजी नूतनीकरण करण्यात आला होता. या आधारे, कंपनीने असा युक्तिवाद केला की यामुळे पॉलिसीच्या अटींचे उल्लंघन झाले आहे. तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १४ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की परवाना त्याची मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत वैध मानला जाईल आणि या कालावधीला कायदेशीर वैधता आहे.
न्यायालयाने सविस्तर स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की ३० दिवसांचा कालावधी ५ जून २००१ पासून मोजला जातो आणि ३० वा दिवस ४ जुलै २००१ रोजी अपघाताच्या दिवशी सकाळी १०:४५ वाजता येतो. त्यामुळे, न्यायाधिकरणाचा निर्णय पूर्णपणे कायद्यानुसार आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अनेक महत्त्वाचे निर्णय देखील दिले आहेत, ज्यात असे म्हटले आहे की जर अपघात ३० दिवसांच्या कालावधीत झाला तर परवान्याशिवाय चालकाचा विचार करता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की परवाना त्याची मुदत संपल्यानंतरही कायदेशीररित्या निर्धारित ३० दिवसांपर्यंत वैध राहतो. म्हणून, अपघाताच्या दिवशी चालकाला वैध परवानाधारक मानले जाईल आणि विमा कंपनीचा युक्तिवाद निराधार आहे.
न्यायालयाने ४ जानेवारी २००३ रोजी न्यायाधिकरणाच्या भरपाईच्या आदेशालाही मान्यता दिली आणि कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की विमा कंपन्या केवळ त्यांच्या परवान्याच्या औपचारिक समाप्तीचा उल्लेख करून त्यांच्या जबाबदारीतून स्वतःला मुक्त करू शकत नाहीत, कारण कायद्याने या परिस्थितीसाठी विशेष संरक्षण प्रदान केले आहे.