English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
4 वर्षाच्या मुलीला असं वागवतात का? आरोपींना वाचवायला अख्खी पोलीस यंत्रणा मागे लागलीये; बलात्कार प्रकरणावरुन SC चा संताप

Supreme Court Blasts on Gurugram Police: भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. पोलीस कोणतीही कारवाई करत नसल्याचा पालकांचा आरोप आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 25, 2026, 03:09 PM IST
Supreme Court Blasts on Gurugram Police: सुप्रीम कोर्टाने गुरुग्रामच्या पोलीस आयुक्तांना चार वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या कथित लैंगिक अत्याचार प्रकरणी तपासाची सर्व कागदपत्रं घेऊन आपल्यासमोर हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. शहरातील एका निवासी संकुलात मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. तपासादरम्यान पोलिसांनी दाखवलेली असंवेदनशीलता आणि आणि ज्याप्रकारे मुलीला मानसिक त्रास देण्यात आला त्यावरुन कोर्टाने संताप आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. या घटनेमध्ये दोन घरकाम करणाऱ्या महिला आणि त्यांचे काही पुरुष साथीदार यांचा सहभाग असल्याचं सांगितलं जात आहे. पोलीस योग्य कारवाई करत नसल्याबद्दल तिच्या आई-वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने ताशेरे ओढले.

Add Zee News as a Preferred Source

'आरोपींना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न करण्यात आले'

चार वर्षांच्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील गुरुग्राम पोलिसांनी दिलेल्या प्रतिसादावर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले. हे एक धक्कादायक प्रकरण आहे, ज्यामध्ये आरोपींना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न करण्यात आले असं कोर्टान म्हटलं. कोर्टाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी चिमुकलीशी आणि तिच्या पालकांशी केलेल्या वर्तनावरही बोट ठेवलं आणि हे वर्तन म्हणजे असंवेदनशीलतेचा कळस असल्याचं नमूद केलं.

'तू खरं सांग,' 3 वर्षाच्या बलात्कार पीडितेला आरोपीच्या बाजूला बसवून नोंदवला जबाब; SC संतापलं, म्हणालं 'तुमचं हे वागणं...'

 

विशेष तपास पथक गठीत करण्याचे संकेत

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व विपुल एम. पांचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितलं की, त्यांना या तपासाचा आढावा घेणं भाग पडलं आहे. यावेळी त्यांनी वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेलं एक 'विशेष तपास पथक' (SIT) गठीत करण्याचे संकेतही दिले आहेत. मुलीचा जबाब ज्या पद्धतीने दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवला, त्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर, या खटल्याची सुनावणी दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्याची शक्यताही न्यायालयाने दर्शवली.

तुम्ही कायद्याची प्राथमिक मूल्यं विसरलात का? 

"सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पोलीस अधिकारी पालकांना विचारतात, 'तुम्हाला काय हवं आहे? जेव्हा कोणी तुमच्याकडे अशा पद्धतीची तक्रार घेऊन येतं तेव्हा तात्काळ एफआयआर दाखल करणं हे तुमचं कर्तृत्व नाही का? तुम्ही कायद्याची प्राथमिक मूल्यं विसरलात का? एका महानगरात ही स्थिती आहे?," असा शब्दांत कोर्टाने सुनावलं. 

पीडितेच्या कुटुंबाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. "या घटनेविषयती मला जशी अधिक माहिती मिळत आहे, तसतसे त्याचे गांभीर्य अधिकाधिक वाढत चाललं आहे," असं त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी पोलीस आणि दंडाधिकारी या दोघांकडूनही कर्तव्यांची पूर्णपणे हेळसांड झाल्याचा आरोप केला. पोलिसांनी बाल संरक्षण कायद्यांतर्गत असलेल्या मूलभूत सुरक्षा तरतुदींचे उल्लंघन केलं, ज्यामुळे पीडितेच्या मानसिक धक्क्यात आणखीच भर पडली असंही त्यांनी म्हटलं. 

तुम्ही आतापर्यंत काय करत होता?

कोर्टाच्या खंडीपाठाने यावेळी अटकेमध्ये झालेल्या दिरंगाईबद्दलही विचारलं. "आम्ही वृत्तपत्रात वाचलं की काहींना आता अटक करण्यात आली. तुम्ही आतापर्यंत काय करत होता?", अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली. रोहतगी यांनी यावेळी सांगितलं की, एका महिन्यापूर्वी एफआयआर दाखल झालेला असतानाही सुप्रीम कोर्टात प्रकरण येईपर्यंत तपास धीम्या गतीने सुरु होता. 

तुम्ही चार वर्षांच्या चिमुकलीशी अशा प्रकारे कसे वागू शकता? 

खंडपीठाने या सर्व बाबींवर अविश्वास व्यक्त केला आणि विचारलं की, अशी ओळख पटवण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी पार पाडली गेली. "पोलीस कशा प्रकारची असंवेदनशीलता दाखवत आहेत?... तुम्ही चार वर्षांच्या चिमुकलीशी अशा प्रकारे कसे वागू शकता? तिला इतका मानसिक धक्का कसा देऊ शकता?" अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

रोहतगी यांनी मुलीच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील काही भाग खंडपीठाला वाचून दाखवला. यामध्ये त्यांनी बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांकडून वारंवार चौकशी, चाचण्यांसाठी रुग्णालयांच्या मारलेल्या फेऱ्या आणि आरोपींच्या उपस्थितीत दंडाधिकाऱ्यांनी मुलीला सत्य सांगण्याचा आग्रह करणे, यांचा समावेश होता. 

सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी पोलीस आयुक्त आणि तपास अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीत संपूर्ण केस फाईल घेऊन हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच एसआयटी गटीत करण्यासाठी तीन वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांची नावं देण्यास सांगितलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
supreme courtrapeCouple gurugram crime

इतर बातम्या

‘वाजले की बारा’साठी अमृता खानविलकरला मिळालं 'इतकं...

मनोरंजन