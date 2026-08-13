/सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान वकिलानी केली अशी मागणी की CJI सूर्यकांत संतापले; उदाहरण देऊन दिला ‘हा’ सल्ला, सर्वजण ऐकतच राहिले

13 ऑगस्ट 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबाबत भाजपच्या एका खासदाराने केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. या वक्तव्याची स्वतःहून (Suo Motu) दखल घ्यावी, अशी मागणी एका वकिलाने सरन्यायाधीशांसमोर केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने थेट स्वतःहून प्रकरण सुरू करण्यास नकार देत योग्य कायदेशीर याचिका दाखल करण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलाने भाजपचे राज्यसभा खासदार नागेंद्र रॉय उर्फ अनंता महाराज यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबाबत केलेल्या कथित अवमानकारक वक्तव्याचा मुद्दा उपस्थित केला. हे वक्तव्य द्वेषपूर्ण भाषणाच्या स्वरूपाचे असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने आरोपांची सत्यता किंवा वक्तव्य कायदेशीरदृष्ट्या दोषी आहे की नाही, यावर या टप्प्यावर कोणताही अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्वतःहून प्रकरण सुरू करण्याची मागणी मान्य केली नाही. CJI सूर्यकांत यांनी संबंधित वकिलाला, “तुम्ही स्वतः सक्षमपणे युक्तिवाद करू शकता, मग याचिका का दाखल करत नाही?” असा सवाल केला. न्यायालयाच्या मते, एखाद्या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याऐवजी संबंधित व्यक्तीने योग्य कायदेशीर प्रक्रिया वापरून याचिका दाखल करणे अधिक योग्य ठरते.
Suo Motu म्हणजे न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीने औपचारिक याचिका दाखल करण्याची वाट न पाहता स्वतःहून एखाद्या गंभीर विषयाची दखल घेणे. मात्र, अशा अधिकाराचा वापर प्रत्येक तक्रारीसाठी केला जात नाही. CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा प्रभावित व्यक्तींना न्यायालयापर्यंत पोहोचणे शक्य नसते किंवा अत्यंत गंभीर सार्वजनिक हिताचा प्रश्न निर्माण होतो, अशा परिस्थितीत न्यायालय स्वतःहून कारवाई करू शकते. उदाहरण म्हणून त्यांनी पर्यावरण, जंगलांचे संरक्षण तसेच न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयात पोहोचू न शकणाऱ्या दुर्बल घटकांच्या प्रकरणांचा उल्लेख केला.
यावेळी संबंधित वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी NCERTच्या एका पुस्तकाबाबत स्वतःहून दखल घेतल्याचा संदर्भ दिला. त्या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेचा अवमान करणारा मजकूर असल्याच्या आरोपांवरून न्यायालयाने कारवाई केली होती, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, CJI सूर्यकांत यांनी पुन्हा एकदा संबंधित वकिलाला योग्य प्रक्रिया अवलंबून स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यास सांगितले.
या खंडपीठात CJI सूर्यकांत यांच्यासोबत न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांचाही समावेश होता. त्यांनी या प्रकरणाकडे कायदेशीर चौकटीतून पाहण्याची गरज व्यक्त केली. एखाद्या व्यक्तीने केलेले भाषण द्वेषपूर्ण भाषणाच्या स्वरूपात येते का, याचे परीक्षण संबंधित कायदेशीर निकषांनुसार करावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे केवळ आरोपांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने थेट स्वतःहून प्रकरण सुरू करण्याऐवजी आधी औपचारिक याचिका दाखल होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले.
या सुनावणीचा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सर्वोच्च न्यायालयाने कथित वक्तव्य योग्य किंवा अयोग्य असल्याचा अंतिम निर्णय दिलेला नाही. न्यायालयाने केवळ या टप्प्यावर Suo Motu दखल घेण्यास नकार दिला असून संबंधित वकिलाला योग्य याचिका दाखल करण्याचा मार्ग दाखवला आहे. त्यामुळे पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाल्यास या वक्तव्याचे स्वरूप, त्यातील कथित द्वेषपूर्ण किंवा अवमानकारक भाग आणि त्यावर लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी यांचा स्वतंत्रपणे विचार होऊ शकतो.