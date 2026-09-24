...हस्तक्षेप करु शकत नाही; सुप्रीम कोर्टाने कपिल सिबल यांना पक्ष, चिन्हाबद्दल स्पष्टच सांगितलं; शिवसेनेचा उल्लेख करत म्हणाले 'विलंब झाल्याने ...'

एखाद्या राजकीय पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यावरुन दोन गटात वाद असल्यास, त्यावर तोडगा काढण्यात विलंब होत असेल तर तो निवडणूक प्रक्रियेसाठी हानिकारक ठरेल, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे पक्षाचे नाव आणि 'फूल व गवत' (flower-and-grass) हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाविरुद्ध पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण व्यक्त केले.
मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या हातून पराभव झाल्यानंतर आणि त्यानंतर पक्षातील अनेक नेत्यांनी रितब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटात सामील होण्यासाठी पक्षांतर केल्यानंतर तृणमूलमध्ये दोन गट पडले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला होता. ममता बॅनर्जी यांच्या बाजूने मात्र काही मोजकेच नेते राहिले होते.
ममता बॅनर्जी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, निवडणूक आयोगाचा (ECI) स्थगितीचा आदेश हा निवडणूक प्रक्रियेत आधीच सहभागी झाल्यानंतर खूप उशिरा आला आहे. त्यांनी नंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघांत अनुक्रमे 6 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आगामी पोटनिवडणुकांचा संदर्भ दिला.
"निवडणूक आयोग दररोज एक नवीन पायंडा पाडत आहे. जरी ही प्रक्रिया पूर्णपणे सदोष असली, तरीही या टप्प्यावर आम्ही निवडणूक थांबवण्याची मागणी करू शकत नाही," असे सिबल यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सांगितले.
निवडणूक आयोगाने (ECI) पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्याचा आणि तृणमूलच्या दोन्ही गटांना तात्पुरत्या स्वरूपाची दोन चिन्हे व नावे देण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर सिबल यांनी सांगितले की, हे प्रकरण अशा प्रकारचे आहे की ते थेट न्यायालयात दाद मागू शकत नाहीत; त्याऐवजी न्यायालयानेच "या कायद्याशी संबंधित मुद्द्यावर निर्णय द्यावा."
निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झाल्यामुळे आपण यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यावर सिबल यांनी उत्तर दिले की, ते निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी करत नाहीत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पक्ष आणि चिन्ह गोठवण्याचा आदेश हा अंतरिम स्वरूपाचा असल्याने, न्यायालय निवडणूक आयोगाला दररोज सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊ शकते. "आम्हाला वाटते की, प्रकरण जलदगतीने निकाली काढणे आणि दररोज सुनावणी घेणे हाच आता योग्य आदेश ठरेल," असे मुख्य न्यायमूर्ती कांत यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती बागची यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचा उल्लेख केला. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, 'निवडणूक चिन्ह कायद्या'च्या (Election Symbols Act) परिच्छेद 15 अन्वये, चालू असलेल्या किंवा आगामी निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी गटांना मूळ नाव आणि चिन्ह वापरण्यापासून रोखण्यासाठी आणि पक्षचिन्ह गोठवण्यासाठी निवडणूक आयोग अंतरिम आदेश देऊ शकते. वाद संपेपर्यंत ही स्थिती कायम राहू शकते.
सिबल म्हणाले की, त्यांना केवळ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह त्वरित परत हवे होते. "निवडणूक आयोग अशा प्रकारे विलंब करू शकतो का आणि त्यानंतर, माझ्याकडे दाद मागण्याचा कोणताही मार्ग उरलेला नाही हे माहीत असताना, निवडणुकीच्या काळातच आदेश देऊ शकतो का? तुम्ही निवडणुकीच्या मध्यात हा आदेश दिला आहे. मी रिट याचिका दाखल करू शकत नाही. मी न्यायालयात जाऊ शकत नाही," असे सिबल म्हणाले.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाला विरोध करणाऱ्या दुसऱ्या गटाचे प्रमुख रिताब्रता बॅनर्जी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तृणमूल प्रकरणातील निवडणूक आयोगाच्या (ECI) आदेशासारखेच आदेश आयोगाने महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या प्रकरणातही नियमितपणे दिले होते. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी "शिवसेनेच्या बाबतीत विलंबामुळे काय परिणाम झाला, हे आपण पाहिलेच आहे," असे म्हटले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.