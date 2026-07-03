/राजा रघुवंशी हत्या प्रकरण: सोनम पुन्हा जेलमध्ये जाणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, जामीन रोखण्यास नकार

मेघालयामधील राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणी सोनमच्या जामिनावर स्थगिती आणण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. कोर्टाने मेघालय पोलिसांच्या याचिकेवर नोटीस जारी केलं आहे. 10 जुलै रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. इंदूरमधील वाहतूक व्यावसायिक राजा रघुवंशीचा 11 मे 2025रोजी सोनमशी विवाह झाला होता. यानंतर दोघे हनिमूनसाठी मेघालयाला गेले होते. यादरम्यान चेरापुंजीमध्ये राजा रघुवंशी बेपत्ता झाला. नंतर त्याचा मृतदेह एका खोल दरीत सापडला. तपासानंतर, पोलिसांनी सोनम रघुवंशी, तिचा कथित प्रियकर राज कुशवाह आणि इतर साथीदारांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला. जून 2025 मध्ये सोनमला उत्तर प्रदेशात अटक करण्यात आली.
अटकेच्या वेळी अत्यंत बेजबाबदारपणे तयार करण्यात आलेल्या अटकेच्या मेमोमुळे आरोपीला जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अटकेचा मेमो आणि केस डायरी या दोन्हीमध्ये पोलिसांनी खुनाच्या गुन्ह्याशी संबंधित असलेल्या 'कलम 103' ऐवजी 'कलम 403' चा उल्लेख केला. वास्तविक, बीएनएस (BNS) मध्ये असे कोणतेही कलम अस्तित्वातच नाही.
जुन्या आयपीसी (IPC) मध्ये 'कलम 403' अस्तित्वात होते. पण ते मालमत्तेच्या अपहाराशी संबंधित होते. इतकंच नव्हे तर, पोलिसांनी आपल्या कागदपत्रांमध्ये सोनमचा उल्लेख 'लष्कर सोडून पळून गेलेली व्यक्ती' (Army deserter) असाही केला होता.
कनिष्ठ न्यायलयात 28 एप्रिल 2026 ला सोनमला सशर्त जामीन मंजूर केला. अटकेच्या वेळी पोलिसांनी दाखवलेल्या गंभीर निष्काळजीपणावर बोट ठेव ठेवत त्याआधारे निर्णय दिला. अटकेची खरी कारणं आरोपीला न कळवणं हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 22(1) चे थेट उल्लंघन असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. ही चूक केवळ तांत्रिक स्वरूपाची असल्याचं म्हणत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं, परंतु उच्च न्यायालयाने 29 जून रोजी पोलिसांचे अपील फेटाळून लावले.
न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश आणि शील नागू यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याची इच्छा जाहीर केलं. अरेस्ट मेमोत चुकीची कलमं लिहिणं इतकी मोठी बाब नाही की त्याच्या आधारे जामीन दिला जावा असं ते म्हणाले. पण जेव्हा न्यायाधीशांना सोनमची सुटका केली असल्याचं सांगितलं तेव्हा त्यांची भूमिका बदलली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं की, आरोपी तुरुंगाबाहेर आहे आणि जामिनाच्या अटींचे पालन करत शिलाँगमध्ये राहत आहे. त्यामुळे, कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे तिला पुन्हा तुरुंगात पाठवणे अयोग्य ठरेल.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मेघालय सरकारची बाजू मांडताना हे फार आश्चर्यकारक आणि गंभीर प्रकरण असल्याचं सांगितलं. एक महिला आपल्या पतीला हनिमूनच्या नावे घेऊन गेली. तिथे तीन लोकांसोबत मिळून त्याची हत्या केली आणि मृतदेह दरीत फेकून दिला. यानंतर ती फरार झाली. तिला उत्तर प्रदेशातून अटक करण्यात आली.
सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला अशा प्रकरणांमध्ये कठोर भूमिका घेण्याचं आवाहन केलं. त्यांनी यावेळी दाखला देताना पुण्यातील केतन अग्रवाल प्रकरणाचा उल्लेख केला. या प्रकरणात एका महिलेने केवळ आपला होणारा पती टक्कल पडलेला होता, या कारणावरून त्याची हत्या केली असं त्यांनी सांगितलं. मात्र, न्यायालयाने यावर कोणतीही टिप्पणी केली नाही.
सुप्रीम कोर्टाने आरोपींना जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जामीन रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी खटल्याची कार्यवाही कोणत्या गतीने सुरू आहे, हे पाहिले जाईल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. या खटल्याला होत असलेल्या दिरंगाईबद्दलही न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणात एकूण 94 साक्षीदार आहेत, मात्र आतापर्यंत केवळ 4 साक्षीदार तपासण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.