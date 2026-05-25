'मतपत्रिका वापरणे नियमबाह्य नाही'; पंजाब स्थानिक निवडणुकांमध्ये EVM वापरावर सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार

उर्वशी खोना | नवी दिल्ली
Supreme Court on Punjab Election: पंजाबमधील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (EVM) वापर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.
पंजाबमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २६ मे रोजी होणार असून मतमोजणी २९ मे रोजी पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “एखादा निर्णय अविचारी किंवा अयोग्य वाटला म्हणून न्यायालय निवडणूक प्रक्रिया थांबवणार नाही.”
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत म्हटले, “जर राज्य निवडणूक आयोगाला मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याचा अधिकारच नसता, तर आम्ही हस्तक्षेप केला असता.” मात्र विद्यमान नियमांमध्ये मतपत्रिकांचा वापर करण्याची स्पष्ट तरतूद असल्याने आयोगाचा निर्णय कायदेशीर चौकटीत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
खंडपीठाने ADR प्रकरणातील पूर्वीच्या निकालाचाही उल्लेख केला. त्या निर्णयात मतपत्रिका पद्धतीला “प्रतिगामी पाऊल” असे संबोधण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना मतदान पद्धतीत बदल करणे योग्य ठरणार नाही.
“भविष्यातील निवडणुकांसंदर्भात काही निरीक्षणे नोंदवता येतील; पण सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचे कारण दिसत नाही,” असेही कोर्टाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे पंजाबमधील स्थानिक निवडणुका पारंपरिक मतपत्रिकांद्वारेच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मर्यादा काय असावी, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडल्याचे मानले जात आहे.