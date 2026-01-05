'तुम्ही तर देवालाही सोडलं नाही,' शबरीमला मंदिर सोने चोरी प्रकरणावरुन सुप्रीम कोर्टाने सुनावलं, फेटाळून लावली याचिका

Supreme Court on Sabarimala Temple Gold Theft: देवस्वोम बोर्डाचे माजी सदस्य के.पी. शंकर दास यांना शबरीमला मंदिरातील सोनं चोरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. याचिकेत त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशात त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या टिप्पण्या काढून टाकण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती दीपांकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान कठोर टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती दीपांकर यांनी "तुम्ही देवालाही सोडले नाही", अशा शब्दांत सुनावलं.
न्यायालयाने असंही स्पष्ट केलं की देवस्वोम बोर्डाचे सदस्य म्हणून शंकर दास संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी घेतात आणि म्हणूनच ते चोरीतील त्यांच्या भूमिकेतून स्वतःला मुक्त करू शकत नाहीत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की शंकर दास यांचे वय आणि आरोग्याच्या कारणास्तव केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश सौम्य होता. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्या कायम ठेवल्या आणि त्या काढून टाकण्यास नकार दिला.
शबरीमला मंदिरातील सोन्याच्या चोरीच्या प्रकरणात, केरळ उच्च न्यायालयाने के.पी. शंकर दास आणि के. विजयकुमार गुन्हेगारी कटातून सुटू शकत नाहीत असं म्हटलं होतं. त्यानंतर शंकर दास यांनी उच्च न्यायालयाची टिप्पणी रद्द करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु त्यांचे युक्तिवाद मान्य करण्यात आले नाहीत आणि त्यांची अपील फेटाळण्यात आली. केरळमधील शबरीमला भगवान अय्यप्पा मंदिरातून अनेक किलो सोन्याची चोरी आणि काही मौल्यवान वस्तू गायब झाल्याच्या घटना अजूनही सतत चर्चेत आहे.
मंदिरातून चोरीला गेलेले सोने हे 1998-99 मध्ये यूबी ग्रुपचे अध्यक्ष विजय मल्ल्या यांनी दान केलेल्या द्वारपाल मूर्तींवर लावलेल्या लेपाचा मोठा भाग होता. चोरीनंतर, केरळ उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली. विशेष तपास पथक (एसआयटी) या प्रकरणाची बराच काळ चौकशी करत आहे, आतापर्यंत अनेक व्यक्तींची चौकशी करत आहे. एसआयटीने आतापर्यंत त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाचे माजी अध्यक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) वरिष्ठ नेते एन. वासू आणि ए. पद्मकुमार यांना अटक केली आहे.