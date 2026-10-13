/भारताचा राष्ट्रध्वज बदलून स्वतःचा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज घोषित करण्याची मागणी; प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात; काय घडलं नेमकं?

भारताचा राष्ट्रध्वज बदलून स्वतः तयार केलेल्या ध्वजाला राष्ट्रीय ध्वजाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या एका व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. ‘सत्याचा झेंडा’ असे नाव दिलेला स्वतःचा ध्वज देशाचा राष्ट्रीय ध्वज घोषित करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. मात्र, भारताचा राष्ट्रध्वज आधीच निश्चित झालेला असताना दुसऱ्या ध्वजाला तो दर्जा कसा देता येईल, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. अखेर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. ‘तुमचा झेंडा तुमच्या घरावर लावा,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उत्तर दिले. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः बाजू मांडणाऱ्या याचिकाकर्त्याने त्याने तयार केलेल्या ध्वजाला भारताचा राष्ट्रीय ध्वज घोषित करण्याची मागणी केली होती. या ध्वजाला त्याने ‘सत्याचा झेंडा’ असे नाव दिले होते. हा ध्वज सत्य, निसर्ग आणि न्यायाच्या संकल्पनेवर आधारित असल्याचे त्याचे म्हणणे होते. देशासमोर संकट असून न्याय मिळवण्यासाठी हा ध्वज आपले प्रतीक असल्याचा युक्तिवादही त्याने केला. सनातन धर्म आणि मंदिराशी संबंधित संदर्भ देत त्याने न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडली. मात्र, वैयक्तिक संकल्पनेवर आधारित ध्वजाला राष्ट्रीय ध्वजाचा दर्जा द्यावा, ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने त्याला भारताच्या विद्यमान राष्ट्रध्वजाबाबत प्रश्न विचारले. राष्ट्रध्वजाची रचना काय आहे आणि त्यातील प्रत्येक रंगाचा अर्थ काय आहे, हे समजावून सांगता येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. देशाचा राष्ट्रध्वज आधीच निश्चित झालेला आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. स्वतः तयार केलेल्या ध्वजाला राष्ट्रीय ध्वजाचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यापूर्वी विद्यमान राष्ट्रध्वजाचे महत्त्व आणि त्याची रचना समजून घेणे आवश्यक असल्याचा संदेश न्यायालयाच्या प्रश्नांतून मिळाला.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, त्याने तयार केलेला झेंडा स्वतःच्या घरावर लावावा. त्यावर याचिकाकर्त्याने आपण हा झेंडा आधीच एका मंदिरावर लावल्याचे सांगितले. त्याने आपल्या ध्वजाला सत्य आणि न्यायासाठीचे प्रतीक असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाने या विषयावर अधिक चर्चा न करता याचिका फेटाळली. सुनावणीदरम्यान झालेल्या या संवादामुळे प्रकरणाची मोठी चर्चा सुरू झाली. न्यायालयाने वैयक्तिक ध्वजाला राष्ट्रीय ध्वज म्हणून मान्यता देण्याची मागणी स्वीकारली नाही, हे या प्रकरणातील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले.
भारताचा राष्ट्रध्वज हा देशाची अधिकृत राष्ट्रीय ओळख दर्शवणारा प्रतीक आहे. त्याची रचना आणि वापर याबाबत निश्चित नियम आहेत. एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या श्रद्धा, विचार किंवा न्यायाच्या मागणीसाठी स्वतंत्र ध्वज तयार केला, तरी त्याला आपोआप राष्ट्रीय ध्वजाचा दर्जा मिळत नाही. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने स्वतःच्या ध्वजाला राष्ट्रीय मान्यता देण्याची मागणी केली होती; मात्र न्यायालयाने ती स्वीकारली नाही.