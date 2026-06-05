/कोणत्याही कारणाशिवाय लैंगिक संबंधांना सतत नकार देणं मानसिक छळ; घटस्फोट मंजूर करताना सुप्रीम कोर्टाचं महत्त्वाचं निरीक्षण

Supreme Court on Divorce: कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय लैंगिक संबंधांना सतत नकार देणं ही मानसिक क्रूरता असून, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13(1)(ia) अन्वये घटस्फोटासाठी वैध कारण असल्याच महत्त्वाचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. न्यायालयाने नमूद केलं की, शारिरीक संबंध नाकारल्याने भावना तीव्र होऊ शकतात आणि यामुळे वैवाहिक संबंधांचा पायाच डळमळीत होऊ शकतो. भारतीय न्यायालयांनी ही बाब सातत्याने मान्य आणि अधोरेखित केली असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मानसिक क्रूरतेच्या आरोपांचे मूल्यांकन करताना न्यायालयाने असंही सांगितलं की, वैवाहिक जीवनातील मूलभूत बाबींपासून सतत दूर राहण्याचे कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.
क्रूरतेच्या आधारावर एका डॉक्टर पतीला घटस्फोट मंजूर करणाऱ्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणं नोंदवली.
"विवाहाकडे केवळ वैयक्तिक अधिकारांचा करार किंवा केवळ 'दांपत्य हक्कांच्या' (conjugal rights) मागणीचा संकुचित विषय मानलं जाऊ शकत नाही. एकमेकांपर्ती आदर, अपेक्षा आणि समान जबाबदारी यांवर आधारलेली ही एक अत्यंत वैयक्तिक आणि सामाजिक भागीदारी आहे," असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
जेव्हा दोन व्यक्ती विवाहबंधनात अडकतात, तेव्हा त्यांच्यात एकमेकांवर अवलंबून राहण्याचं एक नातं निर्माण होतं. हे नातं निर्माण झाल्यानंतर त्यात हितसंबंधांचा समतोल राखणं आवश्यक असतं असं न्यायालयाने सांगितलं. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, दांपत्य हक्क हे स्वतंत्रपणे अस्तित्वात नसून ते संबंधित दांपत्य कर्तव्यांशी जोडलेले असतात. "एकीकडे आपल्या हक्कांची मागणी करणं आणि दुसरीकडे त्यासंदर्भातील कर्तव्यं नाकारणं म्हणजे विवाहसंस्थेच्या मूळ गाभ्यालाच कमकुवत करण्यासारखं आहे," असंही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं आहे.
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरुन निदर्शनास आलं की, हे जोडपं 18 वर्षांच्या संसारात फक्त 2 ते 3 महिने एकत्र राहत होते. या कालावधीतही पत्नी लवकर झोपत असे. तसंच खोली आतून बंद करून घेत असे आणि पतीने दरवाजा ठोठावूनही तो उघडत नसे. पती वेगळ्या खोलीत झोपत असे. आपण दोघे वेगळ्या खोल्यांत राहत होतो, या गोष्टीचा पत्नीनेही इन्कार केला नव्हता.
"त्यामुळे, घटस्फोट मंजूर करण्यासाठी क्रूरता हे कारण ग्राह्य धरणं योग्य आहे," असं खंडपीठाने नमूद केले. न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, वैवाहिक संबंध हा केवळ बळजबरीने अमलात आणायचा एकतर्फी अधिकार नसून, तो भावनिक आधार, निष्ठा, जबाबदारी आणि काळजी यांचा समावेश असलेला एक परस्पर सामंजस्याचा करार आहे. एका जोडीदाराचे अधिकार हे दुसऱ्या जोडीदाराप्रती असलेल्या कर्तव्यांशी अविभाज्यपणे जोडलेले असतात, असेही न्यायालयाने म्हटले.
खंडपीठाला यावेळी सांगण्यात आलं की, हे दांपत्य मागील 15 वर्षांपासून वेगळं राहतआहे. 18 वर्षाच्या आपल्या वैवाहिक नात्यात फक्त 2 ते 3 महिने ते एकत्र होते. तसंच या लग्नातून बाळही जन्माला आलेलं नाही. या परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने निष्प्रभ झालेल्या वैवाहिक संबंधांतून संबंधित पक्षांना प्रभावीपणे मुक्त करून हा दीर्घकाळ चाललेला वैवाहिक वाद संपवला पाहिजे असं म्हटलं. पत्नीने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या 2 जानेवारी 2025 रोजीच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होते. या निर्णयाद्वारे उच्च न्यायालयाने पतीचे अपील मंजूर केले होते आणि त्याची याचिका फेटाळणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करून त्याला घटस्फोट मंजूर केला होता.
संबंधित दांपत्याचं लग्न 5 डिसेंबर 2007 रोजी गुजरातमध्ये हिंदू रितीरिवाजांनुसार झाला होता. त्यावेळी पत्नी गुजरातमध्ये एका सरकारी रुग्णालयात स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत होती, तर पती राजस्थानमध्ये शासकीय सेवेत होता. पतीने क्रूरतेचा आरोप केला आणि असा दावा केला की, घटस्फोट घेण्यापूर्वीच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत पत्नी त्याच्यासोबत भरतपूर येथील वैवाहिक निवासस्थानी केवळ दोन ते तीन महिनेच राहिली होती. मात्र, कौटुंबिक न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या सर्व ठिकाणी पत्नीने सातत्याने हीच भूमिका मांडली की, तिला विवाह संपुष्टात आणायचा नाही आणि वैवाहिक संबंध कायम ठेवायचे आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की, न्यायालयांकडून समेट घडवून आणण्याचे वारंवार प्रयत्न करूनही, दोन्ही पक्षांमध्ये कोणताही समझोता होऊ शकला नाही.