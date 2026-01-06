English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Delhi: एनसीआरमधील वायूप्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी; CAQM ला तातडीचे निर्देश

Delhi: एनसीआरमधील वायूप्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी; CAQM ला तातडीचे निर्देश

Delhi Air pollution in NCR: दिल्ली एनसीआर मधील वायूप्रदूषणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान एअर क्वालिटी मॅनेडमेंट कमिशनच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. 

Updated: Jan 6, 2026, 04:15 PM IST
Supreme Court On Air pollution in NCR: एनसीआरमधील वाढत्या वायूप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशन (CAQM) च्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, CAQM वायूप्रदूषणाच्या मूळ कारणांचा शोध घेणे आणि त्यावर दीर्घकालीन तोडगा काढणे याबाबत गंभीर दिसत नाही.

 सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दिल्ली एनसीआरमध्ये कोणत्या कारणामुळे किती प्रमाणात प्रदूषण वाढते याचा अचूक डेटा तयार करणे ही CAQM ची प्रथम जबाबदारी आहे. आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीच्या आधारे प्रदूषणातील वेगवेगळ्या घटकांचे योगदान निश्चित करून ते सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. यामुळे लोकसहभाग आणि जनजागृती होऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

 

प्रदूषण रोखण्यासाठी दूरगामी आणि शाश्वत उपाययोजना

सर्वोच्च न्यायालयाने CAQM ला पुढील दोन आठवड्यांत तज्ञांची बैठक बोलवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीतील चर्चेच्या आधारे प्रदूषणासाठी जबाबदार ठरणाऱ्या कारणांचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो सार्वजनिक करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर प्रदूषण रोखण्यासाठी दूरगामी आणि शाश्वत उपाययोजना करण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार आहे.

