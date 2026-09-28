/चिप्स-बिस्किटांच्या पाकिटावरुन सुप्रीम कोर्टाने FSSAIला झापलं; कसा सुरुय तुमच्या आरोग्याशी खेळ?

पॅकेज्ड फूडमध्ये साखर, मीठ किंवा फॅटचे प्रमाण जास्त असल्यास ग्राहकांना ते सहज समजण्यासाठी पाकिटाच्या दर्शनी भागावर स्पष्ट इशारा देण्याच्या प्रस्तावावर सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. फ्रंट ऑफ पॅक वॉर्निंग लेबल्स (FOPL) लागू करण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) मागितलेल्या दीर्घ कालावधीवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणातील आदेश सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. FSSAIची चेतावणी लेबल लावण्याची संकल्पना योग्य दिशेने असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले; मात्र अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित कालावधीवर नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना 365 दिवसांचा स्वैच्छिक अनुपालन कालावधी देण्याच्या प्रस्तावावर न्यायालयाने सवाल केले.
FSSAIच्या नव्या प्रस्तावानुसार, निर्धारित मर्यादेपेक्षा साखर, मीठ किंवा फॅट जास्त असलेल्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या दर्शनी भागावर लाल रंगाचे षट्कोनी चेतावणी चिन्ह देण्याचा विचार आहे. एखाद्या उत्पादनात या घटकांपैकी एक जरी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तरी संबंधित इशारा लागू होऊ शकतो. यामुळे ग्राहकाला उत्पादन खरेदी करतानाच त्यातील संबंधित पोषणघटकाबाबत स्पष्ट माहिती मिळावी, हा या प्रस्तावामागचा उद्देश आहे.
FSSAIने न्यायालयाला सांगितले की, 2022 मध्ये विचाराधीन असलेली स्टार-रेटिंग पद्धत आणि सध्याची चेतावणी पद्धत वेगळी आहे. नव्या मसुदा नियमांना अंतिम स्वरूप देऊन अधिसूचित करण्यासाठी सुमारे चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. मसुदा 60 दिवसांसाठी सार्वजनिक अभिप्रायासाठी ठेवण्याचीही प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. यावर न्यायालयाने 2022 पासून प्रक्रिया सुरू असताना पुन्हा दीर्घ मुदतीची गरज का पडत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
अधिसूचना जारी झाल्यानंतर खाद्य कंपन्यांना उत्पादन आणि पॅकेजिंगमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा स्वैच्छिक कालावधी देण्याचा एफएसएसएआयचा प्रस्ताव आहे. मात्र सार्वजनिक आरोग्याशी थेट संबंधित विषय असल्यामुळे एवढा मोठा कालावधी आवश्यक आहे का, यावर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला. दुसरीकडे, खाद्य उद्योगातील काही कंपन्यांनी प्रस्तावित लाल चिन्हाच्या स्वरूपासह विविध मुद्द्यांवर आपले आक्षेप मांडले आहेत.
हे प्रकरण थ्रीएस एण्ड अवर हेल्थ सोसायटी या सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या याचिकेशी संबंधित आहे. पॅकेज्ड फूडमध्ये साखर, मीठ, सोडियम आणि फॅटचे प्रमाण जास्त असल्यास पाकिटाच्या पुढील बाजूला अनिवार्य चेतावणी लेबल देण्याची व्यवस्था लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने FSSAIसह संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आपला आदेश राखून ठेवला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नियम कधी आणि कोणत्या स्वरूपात लागू होतील, याबाबत अंतिम स्पष्टता पुढील न्यायालयीन आदेश आणि नियामक प्रक्रियेनंतर येईल.