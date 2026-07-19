/आईवरुन शिवी दिल्यास अश्लिलतेअंतर्गत गुन्हा होणार?सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सार्वजनिक ठिकाणी किंवा वादाच्या वेळी एखाद्याला शिवीगाळ करणे हे अयोग्य वर्तन असते. यामुळे समोरच्या व्यक्तीचा अपमान होऊन भावना दुखावल्या जातात. अनेकदा यावरुन पोलीस तक्रारही दाखल केली जाते. तरी केवळ अपमानास्पद किंवा अशिष्ट शब्द वापरल्याने तो गुन्हा "अश्लीलतेचा" ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा शब्द अश्लील मानण्यासाठी त्यात लैंगिक स्वरूप, कामुकता किंवा अशोभनीय लैंगिक संदर्भ असणे आवश्यक आहे. केवळ रागाच्या भरात केलेली शिवीगाळ आणि कायद्यातील अश्लीलता या दोन्ही संकल्पना वेगळ्या आहेत.
न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीत स्पष्ट केले की, वादाच्या किंवा रागाच्या भरात वापरलेले अपमानास्पद शब्द हे आपोआप भारतीय दंड कायद्यानुसार म्हणजेच आता भारतीय न्याय संहिता - BNS मधील संबंधित तरतुदी) "अश्लील" ठरत नाहीत. एखादा शब्द अश्लील आहे की नाही, हे त्याचा संदर्भ, वापरण्याची परिस्थिती आणि त्याचा समाजावर होणारा परिणाम पाहून ठरवले जाते. त्यामुळे प्रत्येक शिवीगाळीवर अश्लीलतेचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही.
न्यायालयाच्या मते, अश्लीलतेमध्ये लैंगिक उत्तेजना निर्माण करणारा किंवा कामुक स्वरूपाचा मजकूर, कृती किंवा भाषा असणे आवश्यक आहे. मात्र एखाद्याचा अपमान करण्यासाठी वापरलेले अशिष्ट किंवा उद्धट शब्द हे नेहमीच अश्लीलतेच्या श्रेणीत येत नाहीत. न्यायालयाने "असभ्य भाषा" (Vulgarity) आणि "अश्लीलता" यांच्यातील कायदेशीर फरक अधोरेखित केला.
या निर्णयामुळे भारतीय संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराबाबतही महत्त्वाचा संदेश मिळाला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, प्रत्येक आक्षेपार्ह किंवा अपमानास्पद शब्दासाठी फौजदारी कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही. भाषेचा वापर निंदनीय असू शकतो, परंतु तो गुन्हा ठरण्यासाठी कायद्यातील आवश्यक निकष पूर्ण झाले पाहिजेत. त्यामुळे न्यायालयांनी प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्वतंत्रपणे तपासणे गरजेचे आहे.
हा निर्णय अशा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आला, ज्यामध्ये एका व्यक्तीने वादाच्या वेळी दुसऱ्याला अपमानास्पद शब्द वापरल्याचा आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, वापरलेला शब्द कितीही उद्धट किंवा अपमानास्पद असला तरी त्यात लैंगिक किंवा कामुक संदर्भ नसल्यास तो अश्लीलतेच्या गुन्ह्याच्या चौकटीत बसत नाही. त्यामुळे केवळ शिवीगाळीच्या आधारे अश्लीलतेचा गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही.
या निर्णयामुळे भविष्यात अश्लीलतेसंदर्भातील गुन्ह्यांची नोंद करताना पोलिस आणि न्यायालयांना अधिक काळजीपूर्वक कायदेशीर निकष तपासावे लागतील. प्रत्येक अपमानास्पद शब्दावर अश्लीलतेचे कलम लावण्याऐवजी त्या शब्दाचा अर्थ, संदर्भ, परिस्थिती आणि त्यातून समाजात निर्माण होणारा परिणाम यांचा विचार करावा लागेल. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासही मदत होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने स्पष्ट केले आहे की, सभ्य भाषा वापरणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. मात्र नैतिकदृष्ट्या चुकीचे वर्तन आणि कायद्याने शिक्षा होण्यास पात्र गुन्हा या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. अश्लीलतेचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी केवळ शिवीगाळ पुरेशी नसून, त्यामध्ये स्पष्ट लैंगिक किंवा अश्लील स्वरूपाचे घटक असणे आवश्यक आहे. हा निर्णय भविष्यातील अनेक फौजदारी प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा कायदेशीर संदर्भ ठरण्याची शक्यता आहे.