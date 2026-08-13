'साखर, मीठाचं प्रमाण जास्त असतानाही...', सुप्रीम कोर्टाचा संताप; पाकिटबंद खाद्यपदार्थांवरुन अल्टिमेटम, नेमकं प्रकरण काय?

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला पाकिटबंद खाद्यपदार्थांवर दर्शनी भागात धोक्याच्या सूचना देणारे लेबल लावण्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अंतिम इशारा दिला आहे. साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या पाकिटबंद खाद्यपदार्थांवर धोक्याचा इशारा असावा असा आदेश आहे. "जर तुम्हाला हे जमणार नसेल, तर आम्ही ते करू," असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार आणि 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) यांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित यंत्रणांवर कॉर्पोरेट कंपन्यांचा दबाव आहे का? अशी विचारणाही केली. "हा विषय नागरिकांच्या, विशेषतः वाढत्या वयातील मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे आणि त्याबाबतचे निर्णय कॉर्पोरेट दबावाखाली घेतले जाऊ नयेत," असं न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि FSSAI ला ठणकावून सांगितलं.
जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने FSSAI ला खडेबोल सुनावले. याचं कारण अन्नपदार्थांवर लेबल्स लावण्याच्या कल्पनेला संबंधित उद्योगांचा विरोध असल्याचे FSSAI ने नमूद केले होते. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी 7 मार्च रोजी झालेल्या FSSAI च्या बैठकीची माहिती दिली. त्यात घेतलेले निर्णय न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांशी पूर्णपणे विसंगत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
अन्नपदार्थांच्या पाकिटांवर 'चेतावणी देणारी लेबल्स' (warning labels) लावण्यास उद्योगांचा असलेला विरोध लक्षात घेऊन, FSSAI ने त्याऐवजी अतिरिक्त साखर, सॅचुरेटेड फॅट्स आणि मीठ यांच्या शिफारस केलेल्या दैनंदिन प्रमाणाची माहिती एका तक्त्याद्वारे देण्याचे सुचवले आहे.
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले की, FSSAI च्या प्रतिज्ञापत्रात केवळ अन्न उद्योगाचा विरोध नमूद केला होता. मात्र, अतिरिक्त सॅचुरेटेड फॅट्स, साखर आणि मीठ यांचे प्रमाण जास्त असलेल्या पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध करण्यासाठी 'इशारा देणारी लेबल्स' (warning labels) लावण्याच्या बाजूने नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींनी सादर केलेले पुरावे त्यामध्ये विचारात घेतले गेले नाहीत.
यावर प्रतिक्रिया म्हणून, खंडपीठाने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ब्रिजेंद्र चहर यांना काही रोखठोक प्रश्न विचारले. सरकार आवश्यक ती कारवाई करण्यास अनिच्छुक आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली आणि न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट होता, याची पुन्हा एकदा आठवण करून दिली. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून सरकारवर प्रचंड दबाव असल्याचे आणि सरकार त्या दबावापुढे नमतं घेत असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही कारवाई "जनहितार्थ" केली जात आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का केले जात नाही आणि सरकारने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत, याबद्दल खंडपीठाने विचारणा केली. "सरकार स्वतःहून हे करणार आहे की आम्हाला आदेश द्यावा लागेल?" असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. एएसजी (ASG) ब्रिजेंद्र चहर यांनी सरकारची पुढील कार्यवाही स्पष्ट करण्याची विनंती केली, परंतु न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसारच सरकारने कृती केली पाहिजे. "जर तुम्हाला हे जमणार नसेल, तर आम्ही आदेश जारी करू," असे खंडपीठाने पुन्हा ठामपणे सांगितले.
"भारताने अविकसित देशच राहावे का?" असा सवाल न्यायालयाने केला. विकसित देशांकडून पाळल्या जाणाऱ्या पॅकेजिंगच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करणे भारतासाठी कठीण आहे, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. सरकारला देशातील लोकांच्या, आणि विशेषतः मुलांच्या आरोग्याची काळजी नको आहे का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. "उत्पादकांना हे कदाचित आवडणार नाही, पण ग्राहकाला त्याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, चेतावणी देणाऱ्या लेबलचा उद्देश उत्पादनाची विक्री थांबवणे हा नसून, ग्राहक जे उत्पादन वापरत आहेत त्याबद्दल त्यांना माहिती देणे हा आहे. "या पद्धतीमुळे व्यवसायावर परिणाम होऊ शकत असल्याने उत्पादकांना ती कदाचित पसंत पडणार नाही; तरीही, चेतावणी असूनही ते उत्पादन खरेदी करायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय ग्राहकाचाच असेल." केंद्र सरकारने
न्यायालयाने केंद्र सरकारला लेबलिंगच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आणि"पुढच्या वेळी निकाल दिला जाईल असा इशाराही दिला.