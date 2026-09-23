Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /धार्मिक कारणांनी वंदे मातरम् गाण्यास नकार देणे गुन्हा नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा; 40 वर्षांपूर्वीच्या खटल्याचा संदर्भ देत नेमकं काय म्हणालं कोर्ट?

धार्मिक कारणांनी 'वंदे मातरम्' गाण्यास नकार देणे गुन्हा नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा; 40 वर्षांपूर्वीच्या खटल्याचा संदर्भ देत नेमकं काय म्हणालं कोर्ट?

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या सविस्तरपणे, न्यायालयाने हा निकाल देताना 1986 च्या शालेय विद्यार्थ्यांसंदर्भातील खटल्याचा संदर्भ देताना काय मत मांडलंय एकदा वाचाच...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:55 AM IST
धार्मिक कारणांनी 'वंदे मातरम्' गाण्यास नकार देणे गुन्हा नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा; 40 वर्षांपूर्वीच्या खटल्याचा संदर्भ देत नेमकं काय म्हणालं कोर्ट?
Image Credit: सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
धार्मिक कारणांनी 'वंदे मातरम्' गाण्यास नकार देणे गुन्हा नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा; 40 वर्षांपूर्वीच्या खटल्याचा संदर्भ देत नेमकं काय म्हणालं कोर्ट?
2
3
4
5