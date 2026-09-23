धार्मिक कारणांनी 'वंदे मातरम्' गाण्यास नकार देणे गुन्हा नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा; 40 वर्षांपूर्वीच्या खटल्याचा संदर्भ देत नेमकं काय म्हणालं कोर्ट?

'वंदे मातरम्' गायनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक मोठं निरिक्षण नोदवलं. 'धार्मिक कारणास्तव 'वंदे मातरम्'चे गायन न करणाऱ्या 'विवेकी आक्षेपकर्त्या'ला शिक्षा होऊ नये', अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. 'वंदे मातरम्'च्या सहा कडव्यांचे गायन अनिवार्य करणाऱ्या कायद्याला आव्हान देणारे कर्नाटकी शैलीचे गायक टी. एम. कृष्णा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने चार दशकांपूर्वीच्या 'बिजो इमॅन्युएल' खटल्याच्या निवाड्याची आठवण करून देत केंद्राकडून उत्तर मागवले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे कृष्णा यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. कृष्णा यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. मुरलीधर यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने या कायद्यातील फौजदारी कारवाईच्या पैलूची तपासणी करण्याचे संकेत दिले.
'राष्ट्रगान काय आहे, हे ठरवणे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाही; तथापि, 'विजो इमॅन्युएल' खटल्यात मान्य करण्यात आल्यानुसार, ते न गाण्यांच्या 'विवेकी आक्षेपकत्यां'च्या अधिकाराचे संरक्षण होते का, याची तपासणी केली जाईल', असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सन 1986 च्या 'ब्रिजो इमॅन्युएल' खटल्याच्या निवाड्याचे पालन केले जाईल आणि जी व्यक्ती धार्मिक कारणांमुळे ते गात नाही, तिच्यावर फौजदारी कारवाई होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे', असे खंडपीठाने नमूद केले. 'बिजो इमॅन्युएल' खटल्याचा निवाडा अद्यापही लागू आहे. त्यामुळे या सुधारित कायद्यातील फौजदारी कारवाईच्या पैलूची तपासणी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 मधील मूलभूत अधिकारांच्या अनुषंगाने करता येऊ शकते', असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 हे धर्मस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करतात आणि वैयक्तिक तसेच सामूहिक अशा दोन्ही धार्मिक स्वातंत्र्यांचे संरक्षण करतात. मात्र, 'वंदे मातरम्'ची शेवटची चार कडवी स्पष्टपणे हिंदू देवतांप्रती भक्ती व्यक्त करतात आणि त्या कडव्यांचे गायन अनिवार्य करणे राष्ट्राच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचे उल्लंघन ठरते', असा दावा कृष्णा यांनी याचिकेत केला आहे. राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत 'वंदे मातरम्'चा समावेश करणारी दुरुस्ती मनमानी असून, ती वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते आणि 'बहुसंख्याकवादी धार्मिक संदेश' पुढे रेटते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
सन 1985 मध्ये केरळमध्ये बिजो आणि त्याच्या दोन भावंडांना राष्ट्रगीत न गायल्याबद्दल शाळेतून काढून टाकण्यात आले होते. ही मुले राष्ट्रगीतासाठी आदराने उभी राहिली होती. मात्र, राष्ट्रगीताचे गायन न केल्याने शाळेने ही कारवाई केली. धार्मिक कारणास्तव विवेकाच्या आधारावर राष्ट्रगीताचे गायन न केल्याचे सांगत या कारवाईविरोधात मुलांच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुलांचे कायदेशीर कारवाईपासून संरक्ष करणारा निवाडा 1986 मध्ये दिला होता. घटनेच्या कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यामध्ये मौन राहण्याचा अधिकारही समाविष्ट आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.