'सूनेला सासरी जुळवून घेण्याचा सल्ला देणं क्रूरता नाही, बदला घेण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर करणं चुकीचं', सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, वैवाहिक वादांच्या प्रसंगी नातेवाईक अनेकदा निष्क्रीय प्रेक्षक बनून राहतात किंवा पतीची बाजू घेतात, मात्र, हे कृत्य गुन्हा ठरत नाही.
Supreme Court News: वैवाहिक वादावर सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जर पतीच्या नातेवाईकांनी एखाद्या महिलेला नात्यात जुळवून घेण्यास किंवा माहेरी परत जाण्यास सांगत असतील तर अशा वर्तनाला 'गुन्हेगारी स्वरूपाची क्रूरता' मानता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. जरी असे वर्तन नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असू शकत असले, तरी हे वागणं गुन्हेगारी कृत्य म्हणता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेशातील एका प्रकरणात हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील तक्रारदारांचं 2019 मध्ये लग्न झालं होतं पतीशी वाद झाल्यानंतर तिने फक्त पतीविरुद्धच नव्हे तर सासू, नणंद, थोरला दीर आणि त्याच्या पत्नीविरुद्धही हुंड्यासाठी छळ, क्रूरता आणि कौटुंबिक हिंसाचाराचे आरोप करत खटला दाखल केला. सासरच्या मंडळींनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने हा खटला रद्द करण्यास नकार दिला.
दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने सासरच्या मंडळींवरील सर्व प्रलंबित फौजदारी खटले रद्द केले आहेत. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं की, वैवाहिक वादांच्या प्रसंगी नातेवाईक अनेकदा केवळ निरीक्षकम्हणून राहतात किंवा पतीची बाजू घेतात. पण हा कोणताही गुन्हा नाही. तक्रारदार व्यक्तीला नात्यामध्ये जुळवून घेण्याचा सल्ला देणे, हा काही फौजदारी गुन्हा ठरत नाही. एखाद्या प्रत्यक्ष गुन्ह्यात सहभाग असेल तरच संबंधित व्यक्तीवर खटला चालवला गेला पाहिजे.
आदेशात, न्यायाधीशांनी नमूद केलं की, विवाहानंतर सदर महिला आपल्या पतीसह श्योपूर येथे वास्तव्यास होती, तर तिचे सासरचे मंडळी शिवपुरी येथे राहत होते. या परिस्थितीचा विचार करता, सासरच्या मंडळींकडून आपला सतत छळ केला गेला, हा तिचा आरोप विश्वासार्ह वाटत नाही. संबंधित महिलेने केलेले आरोप अत्यंत सामान्य स्वरूपाचे, अस्पष्ट आणि कोणत्याही ठोस पुराव्यांचा आधार नसलेले होते.
न्यायालयाने पुढे असंही निरीक्षण नोंदवलं की, हा खटला अद्याप प्रलंबित असतानाच पती-पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयाकडून आधीच घटस्फोट मिळवला होता. परिणामी, कोणत्याही ठोस पुराव्यांच्या अभावी सासरच्या मंडळींविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरूच ठेवणे, हे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरते.
वैवाहिक वादांमध्ये संपूर्ण कुटुंबाला ओढणं ही वृत्ती चिंताजनक आहे. आदेशात कोर्टाने सांगितलं की, जेव्हा वैवाहिक संबंध बिघडतात, तेव्हा मनात कडवटपणा येणं सामान्य बाब आहे. पण यामुळे यामुळे पतीसह संपूर्ण कुटुंबाला फौजदारी खटल्यात ओढणं चुकीचं आहे. फौजदारी कायद्याला सूड उगवण्याचे साधन बनू दिले जाऊ शकत नाही".