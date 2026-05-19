/...त्या कुत्र्यांना ठार मारण्यासंदर्भात विचार करा; सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश; जाणून घ्या निर्णयातील 5 महत्त्वाची निरीक्षणं

Supreme Court Verdict on Stray Dogs: श्वान चावा घेत असल्याच्या वाढत्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली असून, सार्वजनिक ठिकाणांवरुन भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा आपला निर्णय कायम ठेवला आहे.
Supreme Court Verdict on Stray Dogs: देशात श्वान चावा घेत असल्याच्या वाढत्या घटनांवर चिंता व्यक्त करताना सुप्रीम कोर्टाने सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपला मागील निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. याचिकेतून श्वानप्रेमींनी शाळा, कॉलेज, रुग्णालय, रेल्वे स्थानक आणि बस स्थानक यासारख्या सार्वजनिक ठिकणांहून पकडण्यात आलेले भटके कुत्रे पुन्हा त्या ठिकाणी सोडू नये हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने, गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी कऱणारे सर्व अर्ज फेटाळून लावले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, सार्वजनिक ठिकाणांच्या परिसरातून प्रशासनाकडून पकडल्या जाणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रांमध्येच ठेवावं लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की, प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रमाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी केली जात नसल्याने ही समस्या आणखी गंभीर होत चालली आहे. कोर्टाने सांगितलं आहे की, राज्यांनी प्राणी जन्म नियंत्रण नियमाचं पालन करायला हवं. त्यावेळी ही स्थिती निर्माण होणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने (Animal Welfare Board of India) जारी केलेल्या 'प्रमाणित कार्यपद्धतीला' (Standard Operating Procedure) आव्हान देणाऱ्या याचिकाही फेटाळून लावल्या. कोर्टाने यावेळी लहान मुलांवर कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्याचा संदर्भही दिला. लहान मुलांचे लचके तोडून कुत्र्यांनी जखमी केलं आहे, वृद्धांवर हल्ले झाले आहेत आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांनाही कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आहे असं कोर्टाने म्हटलं. कुत्र्यांच्या हल्ल्यांपासून लोकांचं रक्षण करण्याच्या आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारला जबाबदार धरलं
कोर्टाने यावेळी चिंता व्यक्त करत सांगितलं की, "भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे आणि आता ही एक गंभीर समस्या झाली आहे. राजस्थानच्या गंगानगर, सीकर, उदयपूर आणि भीलवाडा येथील आकडे धक्कादायक आहेत. तामिळनाडूसह दुसऱ्या राज्यांमधीलही आकडे समोर आले आहेत. दिल्लीमधील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जानेवारीपासून आतापर्यंत श्वानांनी चावा घेतल्याच्या 31 घटना घडल्या आहेत. परदेशी पर्यटाकांनाही कुत्रे चावले आहेत. देशभरात रेबीजमुळे अनेकांचा मृत्यूही झाला आहे".
सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की, "लहान मुलं, म्हाताऱ्यांना कुत्रे चावत आहेत. अशा घटना शहर प्रशासन आणि शासनावरील लोकांचा विश्वास कमी करत आहेत. आम्ही अशा स्थितीत डोळे बंद करु शकत नाही. संविधानातील एक अनुच्छेद अगदी दुर्बल आणि असहाय्य व्यक्तींनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रदान करतो".
सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांप्रकरणी आदेश देताना हेदेखील सांगितलं की, गंभीर आजारी आणि धोकादायक असणाऱ्या कुत्र्यांना ठार मारण्याबद्दलही विचार केला पाहिजे.
22 ऑगस्ट आणि 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या आपल्या निर्देशांचा संदर्भ देत सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं की, या सूचना असूनही प्रत्यक्ष कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने असा इशारा दिला की, जर राज्य सरकारं आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केली, तर त्यास न्यायालयाचा अवमान मानले जाईल.
"कलम 21 मध्ये प्रत्येक नागरिकाला शारीरिक हल्ल्याच्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्याच्या चाव्यासारख्या जीवघेण्या घटनांच्या सततच्या भीतीखाली न जगता सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्याचा आणि प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. मानवी जीवनावरील टाळता येण्याजोगे धोके, ज्यांना सामोरे जाण्यासाठी विशेषतः तयार केलेल्या वैधानिक यंत्रणा असूनही, वाढतच असताना राज्य केवळ निष्क्रिय प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही," असं न्यायमूर्ती मेहता यांनी निर्णय सुनावताना म्हटलं.