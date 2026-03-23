CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
'तू खरं सांग,' 3 वर्षाच्या बलात्कार पीडितेला आरोपीच्या बाजूला बसवून नोंदवला जबाब; SC संतापलं, म्हणालं 'तुमचं हे वागणं...'

Supreme Court on Three Year Old Rape Victim Statement: पीडितेच्या आई-वडिलांनी याचिका दाखल करत तपास सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे तपास निष्पक्ष आणि दिलासा देणारा नसल्याचं म्हटलं आहे. 25 मार्चला आता पुढील सुनावणी होणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 23, 2026, 05:23 PM IST
Supreme Court on Three Year Old Rape Victim Statement: गुरुग्राममध्ये तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या कथित बलात्काराच्या तपासावरुन सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. हरियाणा पोलिसांच्या वर्तनावर सुप्रीम कोर्टान नाराजी व्यक्त करत तपासाची पद्धत अत्यंत धक्कादायक आणि संवेदनहीन असल्याचं म्हटलं आहे. न्यायालयाने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सोमवारी सुनावणीदरम्यान, पीडितेचा जबाब न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवला जात असताना, ती आरोपीच्या अगदी जवळ बसलेली होती यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. पोलिसांचं हे वागणं प्रस्थापित कार्यपद्धतीशी विसंगत असल्याचं सांगत न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलता आणि कायदेशीर नियमांचं पालन करणं आवश्यक असल्याचं सांगितलं आहे. 

हे प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाला बागची आणि विपुल पांचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं होतं. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने गुरुग्रामच्या पोलीस आयुक्तांना आणि तपास अधिकाऱ्याला 25 मार्च रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले. तसंच संपूर्ण प्रकरणाबाबत सविस्तर अहवाल मागवला.

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी राज्य सरकारला राज्यात तैनात महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्याचाही आदेश दिला आहे. आपल्या आदेशात, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं की, पीडितेच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून तपास प्रक्रिया अत्यंत चिंताजनक पद्धतीने राबवली गेली असल्याचं दिसत आहे. ही बाब गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचंही कोर्टाने सांगितलं. 

सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी तपास प्रक्रियेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी नमूद केलं की, गुन्हा घडून चार आठवडे झाल्यानतंरही आणि आरोपींची नावं समोर आलेले असतानाही पोलिसांनी ठोस कारवाई केली नसून अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी पुढे असा आरोप केला की, त्या पीडितेला पोलीस ठाण्यात आणि बाल कल्याण समितीकडे (CWC) नेण्यात आलं होतं. दंडाधिकाऱ्यांनी तिला तिथे खरं बोलण्याचा आग्रह केला. इतकंच नव्हे तर आरोपीलाही तिच्या समोर आणण्यात आलं  होतं. हे कायद्याच्या विरोधात आहे.

मुकूल रोहतगी यांनी हेदेखील सांगितलं की, या प्रकरणातील तपास अधिकारी याआधी पॉक्सो प्रकरणी लाच घेतल्याप्रकरणी सस्पेंड झाले आहेत. तसंच कुटुंबाला हे प्रकरण पुढे न नेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. त्यांनी कोर्टाकडे मागणी केली आहे की, गुरुग्राम पोलिसांना तपासातून हटवावं आणि सीबीआय किंवा विशेष तपास पथक गठीत केलं जावं.

कोर्टाने कठोर निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं की, "चार वर्षाच्या मुलीसोबत अशा प्रकारची असंवेदनशीलता आश्चर्यकारक आहे". अशा प्रकरणात तक्रार दाखल न करताही एफआयआर दाखल व्हायला हवा होता असं कोर्टाने म्हटलं. 

राज्य सरकारकडून यावेळी युक्तिवाद करण्यात आला की, सुरुवातीला महिला अधिकारी तपास करत होत्या. पण त्यांचं निलंबन झाल्यानंतर एसएचओनी तपास हाती घेतला. तथापि, तपास प्रक्रियेतील त्रुटींविषयी असमाधान व्यक्त करत, न्यायालयाने या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

