'लग्न करून तुम्ही मोलकरीण नाही आणत...' गृहिणींना मिळणाऱ्या वागणुकीवरून सर्वोच्च न्यायालयानं झापलं

Women Rights : असं म्हणतात की एखाद्या कुटुंबाचा आनंद आणि समाधान हे त्या कुटुंबाच्या मुख्य स्त्रीवर अवलंबून असतं. किंबहुना हे अनेक बाबतीत सिद्धही होतं. कारण, कुटुंबात परिस्थिती कोणतीही असो, त्यामध्ये समतोल राखत सुवर्णमध्य काढत योग्य वाट निवडण्याचं कसब हे महिलांकडे उत्तमरित्या असतं. खुद्द देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानंही याबाबत अतिशय महत्त्वाची टीप्पणी देत गृहिणींचं जीवनाला एका समाधानकारक स्तरावर नेण्यात असणारं योगदान हे नेमकं किती महत्त्वाचं आहे, यावर भाष्य करणारा ऐतिहासिक निर्णय सुनावला.
गृहिणींकडून केली जाणारी घरगुती कामं, कुटुंबाची काळजी घेणं या कामांचं स्वत:चं असं महत्त्वं असून, त्यास कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षित ठेवता येत नाही. एका गृहिणीचं योगदान फक्त तिच्या कुटुंबापुरता मर्यादित नसून, देशाचा विकास आणि राष्ट्रनिर्मितीसाठी तिची अतिशय महत्त्वाची भूमिका असते. याचसाठी त्यांना 'होममेकर' म्हणण्याऐवजी 'नेशन बिल्डर' अर्थात राष्ट्रनिर्मात्या म्हटलं जावं असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठानं हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय सुनावला. लग्नाचा अर्थ घरकामास बाई आणणं असा नसून, घरातील जितकी कामं आहेत त्याबाबतची जबाबदारी ही पती आणि पत्नी, दोघांची आहे असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलं. महिलांच्या करिअरच्या मुद्द्यावरही न्यायालयानं महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. जर एखादी महिला तिचं करिअर (डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा इतर कोणतंही पद) पुढे नेऊ इच्छिते, आपल्या बाळासाठी एक सुरक्षित वातावरणनिर्मिती करू इच्छिते तर, पती किंवा सासरच्या मंडळींच्या भावना दुखावल्याचा मुद्दाच इथं उपस्थित होतच नाही, ही महत्त्वाची बाब न्यायालयानं अधोरेखित केली. पत्नीची अशी वर्तणूक ही क्रूरताही नाही, कारण महिलेची स्वत:ची अशी एक ओळख असते, जी लग्नानंतरही मिटत नाही हेसुद्धा न्यायालयानं सांगितलं.
गृहिणी कुटुंबासाठी अतिशय मौल्यवान वेळ देतात, अनेक त्याग करतात. याच कारणास्तव संयुक्त स्वरुपात खरेदी केलेल्या कौटुंबिक संपत्तीत पतीसमान अधिकार पत्नीलाही असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट मतानुसार पत्नी आणि गृहिणींचं योगदान फक्त घरगुती कामांपुरता मर्यादित नाही. त्या मुलांची काळजी घेतात, कुटुंबाच्या विकासासाठी नव्या पिढीला आकार देतात, समाजनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याचसाठी त्यांचं हे काम सामाजित आणि आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टीकोनांतून उच्च मान्यतेस पात्र आहे.
एखाद्या रस्ते अपघातामध्ये गृहिणीचा दुर्दैवी मृत्यू ओढावल्यास किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास त्याबाबतच्या नुकसानभरपाईसाठी केल्या दाणाऱ्या दाव्यासंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयानं नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. अशा कोणत्याही घटनेमध्ये कोणत्याही कुटुंबानं कर्ती स्त्री, गृहिणी गमावल्यास त्या कुटुंबाची नुकसानभरपाई निश्चित करत ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली जावी. याच कारणास्तव न्यायालयानं किमान मूल्य प्रतिमाह 33000 रुपये इतकी रक्कम निश्चित केली आहे.
खंडपीठानं सदर निर्णय देत यापूर्वीच्या निर्णयात हे मुद्दे वाढीव असतील. शिवाय सर्व उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सदर प्रकरणांमध्ये जातीनं लक्ष घालावं, ज्यामुळं रस्ते अपघातांबाबतचे नुकसानभरपाईचे दावे निर्धारित वेळेच्या आत गरजूंपर्यंत पोहोचतील, हा मुख्य हेतू अधोरेखित केला.