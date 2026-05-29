NEET पेपर लीक प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची गंभीर टिप्पणी; सरकार म्हणालं 'PM मोदी स्वत: लक्ष ठेवून आहेत'

Supreme Court on NEET Paper Leak: एनटीए आणि सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, 21 जून रोजी होणारी परीक्षा चांगल्या प्रकारे व्हावी यासाठी सर्व पावलं उचलली जात आहेत.
Supreme Court on NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीप्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत अशी माहिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने पेपर रद्द होण्यावर चिंता व्यक्त करताना, ती योग्य प्रकारे झाली पाहिजे याची खात्री करण्यास सांगितलं. यावर सरकारने पंतप्रधानच यावर नजर ठेवून असल्याचं म्हटलं. एनटीए आणि सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, 21 जुलै तारखेला होणाऱ्या NEET परीक्षेसाठी केंद्र सरकारने अनेक कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, सध्या त्या सार्वजनिक करणं योग्य ठरणार नाही.
NEET-UG परीक्षा 3 मे रोजी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, पेपरफुटीच्या वादामुळे ती नंतर रद्द करण्यात आली. आता 21 जून रोजी देशभरात एकाच वेळी परीक्षा घेण्याचे नियोजित आहे. पेपरफुटी प्रकरणाच्या संदर्भात, अनेक वैद्यकीय विद्यार्थी आणि डॉक्टरांनी 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' (NTA) च्या जागी दुसऱ्या संस्थेची नियुक्ती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. मागील सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या याचिकांच्या संदर्भात नोटिसा बजावल्या असून, NTA कडून यावर स्पष्टीकरण मागवले आहे.
कोर्टाने यावेळी NEET प्रणाली अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने आणि न्यायालयाच्या 2024 च्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या सूचनांच्या संदर्भात आतापर्यंत कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, याबाबत विचारणा केली होती. या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष श्री. राधाकृष्णन (इस्रोचे माजी अध्यक्ष) हे आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः उपस्थित राहिले. श्री. राधाकृष्णन यांनी नमूद केले की, समितीने 2024 मध्ये 60 सूचना मांडल्या होत्या; त्यापैकी अनेक सूचनांची अंमलबजावणी आतापर्यंत करण्यात आली असून, 2025 ची परीक्षा यशस्वीरीत्या पार पडली आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, “जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत सत्य समोर येणार नाही. हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे.” तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, “हा विषय देशातील तरुणांशी संबंधित असल्याने सरकार अत्यंत सजग आहे.” यावेळी कोर्टाने UPSC चा उल्लेख करत म्हटलं की, “UPSC मध्ये अशी परिस्थिती कधी निर्माण झाली नाही. NTA ने त्या संस्थेकडून शिकण्याची गरज आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.दरम्यान, न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी निरीक्षण नोंदवत म्हटलं की, “फक्त NTA नव्हे तर अनेक संस्थांमध्ये ‘Institutional Continuity’ चा अभाव आहे. एखादा सक्षम अधिकारी बदलला की त्याचा अनुभवही संस्थेतून निघून जातो. यावर ठोस धोरण असण्याची गरज आहे.”
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. आदेश लिहून झाल्यानंतर न्यायालयाने म्हटलं की, “विद्यार्थ्यांची निराश होता कामा नये. इतका वेळ मेहनत घेतल्यानंतर पेपरफुटीसारखी घटना घडणं म्हणजे विद्यार्थ्यांना मोठा मानसिक धक्का देण्यासारखं आहे.