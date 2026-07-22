'समर्पण कर, नाहीतर...'; सोनमसमोर कोर्टाने ठेवले दोन पर्याय, राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात मोठे अपडेट

राजा रघुवंशी हत्याकांड प्रकरणातील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशीला न्यायालयाने दोन पर्याय दिले आहेत. न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय, जाणून घ्या. राजा रघुवंशी हत्याकांड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. कोर्टाने सोनम रघुवंशीला आदेश दिले आहेत. एक तर समर्पण कर किंवा जामीन रद्द करण्यात येईल, असे दोन पर्याय कोर्टाने आरोपी सोनम रघुवंशीसमोर ठेवले आहेत.
कनिष्ठ न्यायालयात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जात असताना सोनमने आत्मसमर्पण करावे, असे न्यायालयाने सुचवले आहे. त्यानंतर तिच्या जामिनावर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. मेघालयात पती राजा रघुवंशी याच्यासोबत हनिमुनला गेल्यानंतर यांच्या कथित हत्येतील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी हिचा जामीन रद्द करण्याचा विचार करत असल्याचे न्यायालयाने संकेत दिले.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि पी. बी. वराले यांचे खंडपीठ सोनमच्या सुटकेला कायम ठेवणाऱ्या मेघालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होते. कनिष्ठ न्यायालयात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जाईपर्यंत सोनमने अंतरिम काळात आत्मसमर्पण करावे, असे न्यायालयाने सुचवले. त्यानंतर तिच्या जामिनावर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
"तुमच्याकडे दोन पर्याय आहेत: एकतर आम्ही प्रकरणाचा विचार करून गुणवत्तेनुसार आदेश देऊ, किंवा साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून तपास पूर्ण होईपर्यंत अंतरिम काळात आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश देऊ. दुसरा पर्याय तुमच्यासाठी अधिक चांगला असू शकतो." जामिनावर पुढील विचार होईपर्यंत सोनम आत्मसमर्पण करण्यास तयार आहे का, हे निश्चित करण्यास न्यायालयाने तिच्या वकिलाला सांगितल्यानंतर ही टिप्पणी आली.
एप्रिल 2026 मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने सोनमला जामीन मंजूर केला. मेघालय पोलिसांच्या आरोपपत्रात भारतीय दंड संहितेचे (IPC) चुकीचे कलम समाविष्ट केल्याची तांत्रिक चूक असल्याचे कारण न्यायालयाने दिले. जून 2026 मध्ये, मेघालय उच्च न्यायालयाने हा जामीन कायम ठेवला.
सोनम आणि राजा रघुवंशी लग्नानंतर मेघालयात हनिमूनसाठी गेले होते. तिथेच सोनमने तिचा प्रियकर आणि तीन भाडोत्री मारेकऱ्यांसोबत मिळून पती राजा रघुवंशी याची हत्या करण्याचा कट रचला होता. फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, राजाला डोंगरातील एका निर्जन ठिकाणी नेऊन त्याची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर त्याचा मृतदेह एका दरीत फेकून देण्यात आला.