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'समर्पण कर, नाहीतर...'; सोनमसमोर कोर्टाने ठेवले दोन पर्याय, राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात मोठे अपडेट

सोनमचे 11 मे 2025 रोजी राजा रघुवंशी यांच्याशी लग्न झाले होते. त्यानंतर 20 मे रोजी ते हनिमूनसाठी मेघालयमधील शिलाँगला गेले. 23 मे रोजी राजा रघुवंशी यांचा मृतदेह दरीत सापडला होता.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 22, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:00 AM IST
'समर्पण कर, नाहीतर...'; सोनमसमोर कोर्टाने ठेवले दोन पर्याय, राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात मोठे अपडेट
Image Credit: Supreme court on SONAM RAGHUVANSHI Either Surrender Or We Cancel Bail

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'समर्पण कर, नाहीतर...'; सोनमसमोर कोर्टाने ठेवले दोन पर्याय, राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात मोठे अपडेट
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