  • मूल जन्माला घातलंत तर मग हा बलात्कार कसा? सुप्रीम कोर्टाचा लिव्ह-इन संदर्भात मोठा निर्णय; महिलेला फटकारलं

मूल जन्माला घातलंत तर मग हा बलात्कार कसा? सुप्रीम कोर्टाचा लिव्ह-इन संदर्भात मोठा निर्णय; महिलेला फटकारलं

Supreme Court on Live in Relationship: दोघेही सहमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिले आणि जेव्हा विभक्त झाले तेव्हा महिलेने बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप केले. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये अनेकदा हे पाहिलं जातं असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 27, 2026, 04:33 PM IST
मूल जन्माला घातलंत तर मग हा बलात्कार कसा? सुप्रीम कोर्टाचा लिव्ह-इन संदर्भात मोठा निर्णय; महिलेला फटकारलं
मूल जन्माला घातलंत तर मग हा बलात्कार कसा? सुप्रीम कोर्टाने Live In मध्ये राहणाऱ्या महिलेला फटकारलं (प्रातिनिधिक फोटो)

Supreme Court on Live in Relationship: सुप्रीम कोर्टाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपसंदर्भात एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. लग्न न करता सोबत राहणाऱ्या जोडप्यात जर सहमतीने संबंध निर्माण झाले आणि नंतर दोघे विभक्त झाले तर त्याला बलात्कार मानलं जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला नेमक्या कोणत्या आधारे बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचा आरोप लावला जात आहे? अशी विचारणा केली. तसंच त्याच्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये का राहत होती? असंही विचारला. महत्त्वाचं म्हणजे, याचिकाकर्त्या महिलेले लिव्ह-इनमधून एक मूलही आहे. 

न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्याने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून बाहेर पडताच पार्टनरवर बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. महिलेचा आरोप आहे की, लग्नाच खोटं आश्वासन देऊन माझ्यासोबत शारिरीक संबंध प्रस्थापित करण्यात आले. कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या आरोपांवर प्रश्चचिन्ह उपस्थित केलं. तसंच यावेळी कोर्टाने परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या 'लिव्ह-इन' संबंधांमधील आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या लैंगिक गुन्ह्यांमधील फरकही स्पष्ट केला.

सुप्रीम कोर्ट एका विधवा महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करत होतं, जिने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरवर नातं संपल्यानंतर बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. 

'सहमतीने अशा नात्यात असतात, तेव्हा नेहमीच असे धोके असतात'

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितलं की, जेव्हा दांपत्य सहमतीने अशा नात्यात असतात, तेव्हा नेहमीच असे धोके असतात. न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटलं की, "हे 'लिव्ह-इन' नातं होतं. याचिकाकर्तीने सुरुवातीला विवाह न करता अपत्याला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला होता, आणि आता ती असा दावा करत आहे की तिच्यावर बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. हे नक्की काय चालले आहे?" परस्पर संमतीने सुरू असलेल्या 'लिव्ह-इन' नातेसंबंधाच्या संदर्भात, याचिकाकर्ता लैंगिक अत्याचाराचे आरोप कसे करू शकते, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. त्यांनी पुढे असंही नमूद केलं की, जेव्हा एखादं नातं परस्पर संमतीच्या आधारावर प्रस्थापित झालेले असते, तेव्हा तिथे बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचाराचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितंल की, "लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असं होतं. कित्येक वर्ष एकत्र राहिले आणि जेव्हा वेगळे झाले तेव्हा पतीविरोधात लैंगिक अत्याचाराची तक्रार केली. लग्नाशिवाय एकत्र राहताना नात्यात हा धोका असतो".

'विवाह न करता अपत्याला जन्म देण्याचा निर्णय का घेतला?'

याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले की, संबंधित महिलेची आरोपीशी ओळख झाली तेव्हा ती 18 वर्षांची होती. त्यावेळी ती विधवा होती आणि आरोपी स्वतः विवाहित असूनही तिला लग्नाचं वचन दिलं. त्याच लग्न झालं असल्याची तिला कल्पना नव्हती. वकिलांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी प्रश्न उपस्थित करत म्हटलं की, याचिकाकर्तीने त्या पुरुषासोबत राहण्याचा आणि विवाह न करता अपत्याला जन्म देण्याचा निर्णय का घेतला? आरोपीने इतर महिलांच्या बाबतीतही असंच कृत्य केलं असल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला असता, न्यायालयाने त्यांना, सध्या न्यायालय केवळ याचिकाकर्तीची प्रकरणच हाताळत आहे असं सांगितलं. 

सुप्रीम कोर्टाने महिलेप्रती सहानुभूती दर्शवत, मुलाच्या देखभालीसाठी ती पोटगीची मागणी करू शकते असं सांगितलं. तसंच 'लिव्ह-इन' संबंध संपुष्टात येणं हा बलात्कार किंवा लैंगिक छळाचे आरोप करण्यासाठी आधार ठरू शकत नाही असंही स्पष्ट केलं. 

आपापसात संवाद साधून वाद मिटवण्याचा सल्ला 

आणखी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने म्हटले की, "अशा संबंधांतून जन्माला आलेले मूल अनैतिक मानले जाऊ शकत नाही. जर त्या महिलेचे आरोपीशी लग्न झाले असते, तर तिला अधिक अधिकार प्राप्त झाले असते; तिला पोटगीची मागणी करता आली असती आणि ती दुसऱ्या लग्नासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करू शकली असती". कोर्टाने आपापसात संवाद साधून हा वाद मिटवण्याचा सल्ला दिला आहे.  

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

