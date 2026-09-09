'तू घरी जाऊन आईच्या पाया पड आणि...', सुप्रीम कोर्टाचा मुलाला आदेश, न्यायाधीश वकिलांना म्हणाले 'आम्ही काय...'

मालमत्तेसंदर्भातील एका वादात सुप्रीम कोर्टाने मुलाला आईची माफी मागण्यास सांगितलं आहे. आई आणि मुलामधील मालमत्तेच्या वादात, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी मुलाला हिंदू धर्मातील आईच्या महत्त्वाची आठवण करून दिली. त्यांनी मुलाला आपल्या आईची माफी मागावी आणि तिची क्षमा मागावी असा तोंडी आदेश दिला. मुलाने कोर्टाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने केली. प्रकरण फेटाळताना न्यायमूर्ती शर्मा तोंडी म्हणाले, "तू जाऊन तुझ्या आईच्या पाया पड आणि माफी माग. तुझ्या सर्व पापांसाठी क्षमा माग".
या प्रकरणात, मुलाचे आई-वडील मालमत्तेचे एकमेव मालक आहेत. प्रेम व आपुलकीपोटी त्यांनी मुलगा आणि त्याच्या पत्नीला कोणतेही भाडे न घेता परवानाधारक म्हणून पहिल्या मजल्यावर राहण्याची परवानगी दिली होती. तथापि, मुलाने, आपल्या पत्नीसह, कथितरित्या आई-वडिलांचा छळ करण्यास सुरुवात केली आणि वादग्रस्त मालमत्ता त्यांच्या नावे हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला. कनिष्ठ न्यायालयाने आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने आई-वडिलांच्या बाजूने निकाल दिला. याविरोधात मुलाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
त्यानंतर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या वकिलांना उद्देशून म्हटलं की, "मुलगा जे करत आहे ते चुकीचे नाही का? आम्ही मुलाला आईकडे परत जाण्यास, तिला स्पर्श करण्यास, तिची मनस्थिती समजून माफी मागण्यास आणि तिचे आशीर्वाद घेण्यास सांगत आहोत."
पालकांनी आरोप केला की, मुलगा आणि त्याच्या पत्नीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मालकी हक्काचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पालकांनी त्यांच्याशी सर्व संबंध तोडल्याची सार्वजनिक सूचना वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केली. त्यांनी मुलाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आणि मुलगा व त्याच्या पत्नीला नोटीस बजावून त्यांचा परवाना रद्द केला, तसेच त्यांना मालमत्ता खाली करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर पालकांनी मालमत्तेचा ताबा, कायमस्वरूपी मनाई हुकूम आणि नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी दावा दाखल केला.
ट्रायल कोर्टाने ठरवलं की, पालक हे मालमत्तेचे एकमेव मालक होते आणि मुलगा व त्याची पत्नी केवळ परवानाधारक होते, ज्यांचा परवाना कायदेशीररित्या रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे, त्यांनी मालमत्तेच्या पहिल्या मजल्याचा ताबा रिकामा करणे बंधनकारक आहे. हा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने 17 एप्रिल रोजी कायम ठेवला. याविरोधात, मुलाने एक विशेष रजा याचिका दाखल केली, जी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.