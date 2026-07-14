/शाळांमध्ये 3 भाषा शिकवण्यावर सुप्रीम कोर्टाने विचारले प्रश्न; विद्यार्थी-पालकांसाठी मोठी अपडेट!

देशभरात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजेच NEP 2020 अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या तीन-भाषा धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि संबंधित पक्षांकडून धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षणासारख्या संवेदनशील विषयात विद्यार्थी, पालक आणि राज्य सरकारांच्या हिताचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. या सुनावणीकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत प्रस्तावित तीन-भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांनी काही राज्यांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी आणि त्याचा विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावर न्यायालयाने CBSE आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तीन-भाषा धोरणाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी केली जात आहे, विद्यार्थ्यांना भाषेची निवड करण्याचे किती स्वातंत्र्य आहे आणि राज्यांच्या शैक्षणिक धोरणाशी त्याचा समन्वय कसा साधला जात आहे, याबाबत माहिती मागितली. तसेच कोणत्याही विद्यार्थ्यावर विशिष्ट भाषा शिकण्याची सक्ती होऊ नये, यावरही न्यायालयाने भर दिला.
CBSE ने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींनुसार शिक्षण मंडळ काम करत आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत विविध राज्यांच्या गरजा आणि अभ्यासक्रमातील बदल लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जात असल्याचे सांगण्यात आले. अंतिम निर्णय मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर आणि संबंधित धोरणात्मक निर्णयांनुसारच होणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत विद्यार्थ्यांनी तीन भाषा शिकाव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या भाषांमध्ये मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा, हिंदी किंवा इतर भारतीय भाषा आणि इंग्रजीचा समावेश असू शकतो. मात्र, कोणती भाषा शिकायची याबाबत राज्य सरकारे आणि शैक्षणिक मंडळांना काही प्रमाणात स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या पद्धतीने होत आहे.
सध्या तीन-भाषा धोरणात कोणताही तातडीचा बदल झालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतर किंवा केंद्र सरकार आणि CBSE कडून अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जारी झाल्यानंतरच कोणतेही नवे बदल लागू होतील. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमानुसारच शिक्षण सुरू राहणार आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित पक्षांकडून अधिक माहिती मागवली असून पुढील सुनावणीत यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित धोरणांमध्ये पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांचे हित आणि राज्यघटनेतील भाषिक विविधतेचा आदर राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. अंतिम निर्णयानंतर तीन-भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे.