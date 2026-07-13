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किशोरवयीन मुलांमध्ये लैंगिक गुन्हे कसे घडतात? त्यांना घर सोडून पळून जाण्यापासून तुम्ही रोखू शकता का? ते वयच तसं असतं - सुप्रीम कोर्ट

हे प्रकरण कोलकाता हायकोर्टाच्या एका वादग्रस्त टिप्पणीतून उद्भवलं होतं.  या टिप्पणीत न्यायालयाने किशोरवयीन मुलींना "दोन मिनिटांच्या सुखासाठी" आपल्या "लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्याचा" सल्ला दिला होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ते निरीक्षण रद्द केलं होतं. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 13, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:54 PM IST
किशोरवयीन मुलांमध्ये लैंगिक गुन्हे कसे घडतात? त्यांना घर सोडून पळून जाण्यापासून तुम्ही रोखू शकता का? ते वयच तसं असतं - सुप्रीम कोर्ट
Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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किशोरवयीन मुलांमध्ये लैंगिक गुन्हे कसे घडतात? त्यांना घर सोडून पळून जाण्यापासून तुम्ही रोखू शकता का? ते वयच तसं असतं - सुप्रीम कोर्ट
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