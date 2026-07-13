/किशोरवयीन मुलांमध्ये लैंगिक गुन्हे कसे घडतात? त्यांना घर सोडून पळून जाण्यापासून तुम्ही रोखू शकता का? ते वयच तसं असतं - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टाने लैंगिक संबंधांत गुंतलेल्या किशोरवयीन मुलांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस ॲक्ट, 2012' म्हणजेच POCSO कायदा लागू करण्याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 15 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलं अनेकदा परस्पर संमतीने संबंध ठेवतात आणि घर सोडून जातात असं निरीक्षण न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं आहे. जेव्हा या किशोरवयीन मुली आपल्या जोडीदारासोबत पळून जातात, तेव्हा अनेकदा पालक आपली तथाकथित प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी POCSO कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाईचा मार्ग अवलंबतात असंही कोर्टाने सांगितलं.
Bar and Bench ने दिलेल्या माहितीनुसार, कोर्टाने यावेळी विचारलं की, "सरकार कोणत्याही तरुण किंवा तरुणीला पळून जाण्यापासून कसे रोखू शकतात? POCSO (पोक्सो) कायदा मुलांचं लैंगिक शोषण आणि छळवणूक यांच्याशी संबंधित आहे. 15 ते 18 वयोगट हा संवेदनशील असतो. हे वय नवीन गोष्टी करून पाहण्याचे असतं. प्रश्न असा आहे की, यात खरोखरच POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा घडला आहे का?".
न्यायालय किशोरवयीन मुला-मुलींच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी संबंधित एका सुओ मोटो प्रकरणावर सुनावणी करत असताना हे निरीक्षण नोंदवण्यात आलं. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे या प्रकरणाला सुरूवात झाली. त्या निर्णयात किशोरवयीन मुलींना सल्ला देण्यात आला होता की, त्यांनी नातेसंबंधांत अडकण्याऐवजी आणि केवळ दोन मिनिटांच्या सुखासाठी बळी पडण्याऐवजी आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला होता. आज, ज्येष्ठ वकील माधवी दिवान यांनी न्यायालयाला त्या मूळ प्रकरणाच्या सद्यस्थितीबद्दल माहिती दिली, ज्यातून कोलकाता उच्च न्यायालयाचा तो वादग्रस्त निर्णय उद्भवला होता.
वरिष्ठ वकील दिवाण यांनी सांगितलं की, "हे प्रकरण एका अल्पवयीन मुलीच्या 25 वर्षीय तरुणासोबत पळून जाण्याशी संबंधित होते. या प्रकरणात निकाल देण्यात आल्याने ते बंद झालं होतं. न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती आणि समाजसेवकांनी त्या मुलीशी संवाद साधला होता. पॉक्सो (POCSO) प्रकरणांमधील प्रणालीगत त्रुटींबाबत एक सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला होता." दिवाण यांनी पुढे नमूद केले की, पॉक्सो कायद्यांतर्गत अल्पवयीन व्यक्तींना पुनर्वसनाच्या विशिष्ट उपाययोजनांचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे.
हे प्रकरण पळून जाण्याचे आहे की अपहरणाचे, यासंदर्भात न्यायालयाने विचारणा केली. पीडितेला त्या पुरुषासोबत राहायचं आहे आणि त्यांना एक अपत्यही आहे, असं देवान यांनी सांगितलं. त्यानंतर, न्यायालयाने 'पोक्सो' (POCSO) कायद्याच्या गैरवापराबाबत एक सर्वसाधारण निरीक्षण नोंदवलं. न्यायालयाने म्हटलं, "16 ते 18 वयोगटात ते संबंध जोडतात आणि पळून जातात. आपली प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी पालक फौजदारी गुन्हे दाखल करतात. अशा वेळी आम्हाला त्यांची निर्दोष मुक्तता करणे भाग पडतं." दरम्यान, अशा समस्या रोखण्यासाठी एका यंत्रणेची आवश्यकता असल्याचे देवान यांनी अधोरेखित केले.
"ती मुलगी आता तिच्या पतीसोबत संसार करत असून सुखी आहे. किशोरवयीन मुलांचे हित आणि बालकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करणं हा मुख्य मुद्दा आहे," असं त्यांनी म्हटलं.
दिवाण यांनी 17 ते 18 वयोगटातील मुलांना तुरुंगात पाठवले जाणाऱ्या प्रकरणांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, "लहान वयातच संवेदनशीलता जोपासण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक सूचना दिल्या आहेत; त्यांची योग्य अंमलबजावणी करून त्या तडीस नेणे आवश्यक आहे."
केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, इयत्ता सहावीपासून टप्प्याटप्प्याने 'पोक्सो' (POCSO) कायदा आणि किशोरवयीन मुलांसाठी लैंगिक शिक्षण यांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मुलांना कायदा, सुरक्षा आणि त्यांच्या हक्कांची अधिक चांगली समज मिळेल.