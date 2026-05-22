/आई-वडील IAS अधिकारी असल्यास मुलांना आरक्षण कशासाठी? OBC आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचं विधान

Supreme Court on OBC Reservation: जर एखाद्या उमेदवाराचे आई आणि वडील हे दोघेही IAS अधिकारी असतील, तर त्या उमेदवाराला आरक्षणाचे लाभ मिळण्याचा अधिकार का असावा? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे.
Supreme Court on OBC Reservation: मागासलेल्या वर्गांमधील 'क्रिमी लेयर'ला (उच्च उत्पन्न गटातील घटकांना) मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या लाभांसंबंधीच्या एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने मागासलेल्या वर्गांमधील आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत कुटुंबांच्या मुलांना आरक्षणाचे लाभ सुरू ठेवण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. आरक्षणाद्वारे साध्य होणारी सामाजिक गतिशीलता अखेरीस कुटुंबांना आरक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर घेऊन गेली पाहिजे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने विचारणा केली आहे की, जर एखाद्या उमेदवाराचे आई आणि वडील हे दोघेही IAS अधिकारी असतील, तर त्या उमेदवाराला आरक्षणाचे लाभ मिळण्याचा अधिकार का असावा? सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पणीनंतर, 'क्रीमी लेयर' आणि आरक्षणाच्या मर्यादा याविषयीची चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे.
न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितलं की, आरक्षणाचा उद्देश जे खरोखरच मागासलेले आणि वंचित आहेत त्यांच्यापर्यंत फायदा पोहोचवणं आहे. त्यांनी यावेळी विचारलं की, "जेव्हा एखाद्या कुटुंबातील आई-वडील देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेपर्यंत पोहोचले आहेत, तेव्हा त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ देण्याची गरज कशाला असावी?".
सुनावणीदरम्यान, विधिज्ञ शशांक रत्नू यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना नमूद केलं की, संबंधित व्यक्तींना त्यांच्या वेतनाच्या आधारे नव्हे, तर त्यांच्या पदाच्या कारणास्तव सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. ते 'गट अ' (Group A) श्रेणीतील कर्मचारी आहेत आणि याच कारणामुळे त्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. 'गट ब' (Group B) श्रेणीतील कर्मचारीही बडतर्फीस पात्र ठरू शकतात. कर्मचाऱ्यांचे वर्गीकरण 'क्रीमी लेयर' अंतर्गत केवळ त्यांच्या वेतनाच्या आधारे न करता, तर प्रामुख्याने त्यांच्या सामाजिक आणि प्रशासकीय दर्जेच्या आधारे करण्यात आले आहे.
त्यांनी नमूद केलं की, नेमक्या याच कारणामुळे 'गट-अ' मधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश 'क्रीमी लेयर'च्या कक्षेत केला जातो. ॲडव्होकेट शशांक रत्नू यांनी सांगितलं की, केवळ गट-अ मधील कर्मचारीच नव्हे, तर काही वेळा गट-ब मधील कर्मचाऱ्यांनाही 'क्रीमी लेयर'च्या निकषांनुसार आरक्षणाच्या लाभांतून वगळले जाते. सुनावणीदरम्यान, आरक्षणाचे लाभ नेमके कोणापर्यंत मर्यादित ठेवले जावेत आणि कोणाला त्यांतून वगळले जावे, हे निश्चित करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला.
सुप्रीम कोर्टाची ही टिप्पणी फार महत्त्वाची आहे. कारण ओबीसी (OBC) आरक्षणांतर्गत 'क्रीमी लेयर'साठी असलेली उत्पन्नाची मर्यादा आणि निकष यांबाबत मागील अनेक काळापासून चर्चा आणि वाद-विवाद सुरु आहेत. आरक्षणाचे लाभ समाजातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत असं काहींचं मत आहे. तर काही तज्ञ याकडे सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टिकोनातून पाहतात.