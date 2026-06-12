मीनाक्षी नटराजन यांना झटका, प्रकरण न्यायालयात असताना खासदारांची बिनविरोध निवड जाहीर! आता सुप्रीम कोर्ट म्हणालं 'नवी परंपरा...'

Supreme Court rejects Meenakshi Natrajan Plea: काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मध्य प्रदेश राज्यसभा निवडणुकीसाठी दाखल उमेदवारी अर्ज रद्द केल्यानंतर मीनाक्षी नटराजन यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने मात्र याचिका फेटाळलून लावली. कोर्टाने सांगितलं की, कलम 329 अन्वये निवडणूक प्रक्रियेच्या अंतरिम टप्प्यावर न्यायालये हस्तक्षेप करत नाहीत. तसंच, निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित उमेदवार हायकोर्टात दाद मागू शकतात, असंही यात नमूद केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणामध्ये एका फौजदारी खटल्याची माहिती उघड न केल्यामुळे काँग्रेस उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या 'रिटर्निंग ऑफिसर'च्या (निवडणूक निर्णय अधिकारी) आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, एकदा रिटर्निंग ऑफिसरने उमेदवाराचा अर्ज फेटाळला, की त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणं हाच एकमेव पर्याय उरतो.
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपला उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी काँग्रेस नेत्याची याचिका कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्यासारखी नाही.
मीनाक्षी नटराजन यांनी आपला उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी 10 जून रोजी रात्री उशिरा याचिका दाखल केली आणि गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या ग्राह्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले असले तरी, शुक्रवारी मीनाक्षी नटराजन यांच्या अपिलावर सुनावणी घेण्याचं न्यायालयानं मान्य केलं. त्यांनी मध्य प्रदेश राज्यसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्यावर स्थगिती देण्याची विनंतीही केली होती, परंतु न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली नाही.
तेलंगणा न्यायालयातील एका प्रलंबित फौजदारी खटल्याबाबतची माहिती उघड न केल्याच्या कारणास्तव मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला होता. आरोप निश्चित झाले असतील तरच उमेदवारी अर्जात त्याबाबतची माहिती देणं अनिवार्य असतं, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसंच आपल्याला फक्त एक नोटीस मिळाली होती असं सांगितलं. जर आपल्यावर आरोप निश्चित झाले असते, तर आपण नक्कीच उमेदवारी अर्जात त्याचा उल्लेख केला असता आणि ती माहिती लपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं नटराजन यांनी स्पष्ट केलं.
मीनाक्षी नटराजन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा आदेश हा त्यांच्यावर झालेला मोठा अन्याय आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा अशा एखाद्या खटल्याचं उदाहरण देण्यास सांगितलं, ज्यामध्ये न्यायालयाने निवडणूक उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप केला होता. यावर उत्तर देताना सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की, या प्रकरणाचा निर्णय हा त्यातील विशिष्ट तथ्यांवर आधारित असावा.