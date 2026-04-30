'मुलीने शिकायच्या वयात तिला...', सुप्रीम कोर्टाचा बलात्कार पीडितेच्या गर्भपातासंदर्भात मोठा निर्णय, AIIMS ला आदेश

Supreme Court on Rape Survivor Abortion: सुप्रीम कोर्टाने 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थे'कडून (AIIMS) दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. या याचिकेत सात महिन्यांची गर्भवती असणाऱ्या 15 वर्षीय मुलीचा गर्भपात करण्यासंदर्भात कोर्टाने दिलेल्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने "आम्ही या संस्थेला पालकांच्या वतीने निर्णय घेण्याची परवानगी देणार नाही," असं स्पष्ट केलं आहे.
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने नमूद केलं की, मुलीच्या कुटुंबाच्या निर्णयाला प्राधान्य देणं आवश्यक आहे. तसंच गर्भपातासंबंधी वैद्यकीय प्रक्रिया करून घेण्याचे संभाव्य परिणाम मुलीच्या पालकांना समजावून सांगावेत, जेणेकरून ते विचारपूर्वक निर्णय घेऊ शकतील, असा सल्लाही खंडपीठाने एम्सला दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, "आम्ही संस्थेला पालकांच्या वतीने निर्णय घेण्याची परवानगी देणार नाही. पालक निर्णय घेतील आणि संस्था त्याचं पालन करेल". ती स्वत: एक मुलगी आहे, शिकण्याच्या वयात आपण तिला आई बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत असंही कोर्ट म्हणालं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वेगळ्या खंडपीठाने 24 एप्रिल रोजी, मुलीच्या गर्भपाताला परवानगी दिली होती. 'एम्स'च्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडली. सदर गर्भ आताच 30 आठवड्यांचा झाला आहे आणि आणखी चार आठवडे वाट पाहणं हे त्या अल्पवयीन मुलीच्या तसेच गर्भाच्याही हिताचं ठरेल असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
खंडपीठाने मात्र ही विनंती नाकारली. "नको असलेल्या गरोदरणाचा बोजा तरुणीवर लादला जाऊ शकत नाही," असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं. तसंच, रुग्णालयाने केवळ गर्भाचे भवितव्यच नव्हे, तर त्या अल्पवयीन मुलीला होणारा मानसिक आघात देखील लक्षात घ्यावा, असंही त्यांनी सांगितलं.
"हे अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराचं प्रकऱण आहे. पीडितेला आयुष्यभरासाठीचा डाग आणि त्रास सहन करावा लागू शकतो. हे गर्भ विरुद्ध मूल अशी लढाई आहे," असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.
भाटी यांनी सांगितलं की, MTP कायद्यामध्ये 24 आठवड्यांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे; कारण त्यानंतरच्या काळात आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. "कृपया तुमच्या कायद्यात अशी सुधारणा करा की, अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या गर्भधारणेच्या बाबतीत ही कालमर्यादा लागू होणार नाही," असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गर्भपातास (MTP) परवानगी दिल्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी, 'एम्स'ने न्यायालयात धाव घेत 24 एप्रिलच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. संबंधित अल्पवयीन मुलीच्या नुकत्याच करण्यात आलेल्या वैद्यकीय तपासणीत असे निदर्शनास आले आहे की, जर ही प्रक्रिया आता पार पाडली गेली, तर त्या मुलीला आणि गर्भाला अनेक धोके निर्माण होऊ शकतात असा दावा त्यांनी केला.
पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर एम्सने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली. ही गर्भहत्या असून कायद्यानुसार त्यास मनाई आहे असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "जर एखादी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करायचीच असेल, तर ती रुग्णाकडून यायला हवी, तुमच्याकडून नव्हे. आपण या प्रकरणाला 'राज्य विरुद्ध नागरिक' असा संघर्ष बनवू नये. नागरिकांच्या वतीने निर्णय घेण्याचे काम 'एम्स'चे नाही. त्यांचं काम केवळ वैद्यकीय सेवा पुरवणे हेच आहे".
खंडपीठ निर्णयावर ठाम असल्याने भाटी यांनी संस्थेला पालकांचं समुपदेशन करण्याची आणि पुन्हा न्यायालयात येण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली, ज्यास परवानगी देण्यात आली. पण अंतिम निर्णय पालकांचा असेल असं स्षष्ट केलं. “तुम्ही परत येऊ शकत नाही. तुम्ही त्यांना अहवाल आणि माहिती द्या. त्यांना निर्णय घेऊ द्या. जर त्यांना मूल ठेवायचे असेल, तर ठेवू द्या. त्यानंतर ते आमच्याकडे येऊ शकतात,” असं न्यायमूर्ती बागची म्हणाले. जिवंत अल्पवयीन मुलापेक्षा जन्माला न आलेल्या बाळावर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहात असं कोर्टाने डॉक्टरांना म्हटलं.