Marathi News
'जा आणि तुमच्या देवाला स्वत: काही करायला सांगा', SC ने फेटाळली खजुराहोमधील दुभंगलेली विष्णूची मूर्ती बदलण्याची याचिका

छतरपूर जिल्ह्यातील जावरी मंदिरातील खराब झालेल्या मूर्तीची पुनर्स्थापना आणि अभिषेक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल कऱण्यात आली.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 17, 2025, 10:28 AM IST
सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथे असणारी विष्णूच्या मुंडकं नसलेल्या मूर्तीची पुनर्बांधणी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसामध्ये असणाऱ्या खजुराहो मंदिर संकुलाचा भाग असलेल्या जावरी मंदिरात भगवान विष्णूची सात फूट उंचीची मूर्ती पुनर्बांधणी आणि पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावत सुनावणीस नकार दिला.

ही याचिका प्रसिद्धीसाठी करण्यात आल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं. यादरम्यान न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी केलेली टिप्पणी चर्चेत आहे. जा आणि आपल्या देवतांना याप्रकरणी काहीतरी करायला सांगा असं त्यांनी याचिकाकर्त्यांना म्हटलं.

कोणी केली होती याचिका?

मध्य प्रदेशातील युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या खजुराहो मंदिर संकुलातील जवारी मंदिरात असलेल्या भगवान विष्णूच्या सात फूट उंच मूर्तीचे डोके तुटले आहे. राकेश दलाल नावाच्या एका व्यक्तीने खराब झालेल्या मूर्तीची पुनर्स्थापना आणि अभिषेक करण्याची मागणी केली. पण सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला.

'देवाला स्वतः काहीतरी करायला सांगा'

"ही पूर्णपणे प्रसिद्धीसाठी केलेली याचिका आहे. देवाला स्वतः काहीतरी करायला सांगा. जर तुम्ही म्हणत असाल की तुम्ही भगवान विष्णूचे कट्टर भक्त आहात, तर तुम्ही प्रार्थना करा आणि थोडे ध्यान करा," असं सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या राकेश दलाल यांना सांगितले.

सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला सुनावलं

खंडपीठाने हे प्रकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचं स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश म्हणाले, "हे एक पुरातत्वीय स्थळ आहे. ASI याला परवानगी देईल का... यात अनेक मुद्दे गुंतलेले आहेत." सरन्यायाधीश गवई पुढे म्हणाले, "दरम्यान, जर तुम्ही शैव धर्माला विरोध करत नसाल, तर तुम्ही तिथे जाऊन पूजा करू शकता. तिथे एक प्रचंड शिवलिंग आहे, जे खजुराहोमधील सर्वात मोठ्या शिवलिंगांपैकी एक आहे."

'सरकारला वारंवार विनंती करूनही मूर्ती त्याच स्थितीत'

राकेश दलाल यांच्या याचिकेत मूर्ती बदलण्याचे किंवा पुन्हा नव्याने निर्माण करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसंच यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि एएसआय यांना अनेक निवेदने देण्यात आली आहेत असा युक्तिवाद करण्यात आला. राकेश दलाल यांच्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की मुघल आक्रमणांदरम्यान मूर्तीचे नुकसान झाले होते आणि सरकारला वारंवार विनंती करूनही ती त्याच स्थितीत आहे.

'77 वर्षांनंतरही मूर्ती दुरुस्त झालेली नाही'

या याचिकेत खजुराहो मंदिरांचा इतिहास वर्णन केला आहे, जो मूळतः चंद्रवंशी राजांनी बांधलं होतं. याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की दुर्लक्ष आणि स्वातंत्र्योत्तर निष्क्रियतेमुळे, स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनंतरही मूर्ती दुरुस्त झालेली नाही.

याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की मूर्ती पुनर्संचयित करण्यास नकार देणे भक्तांच्या पूजेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. याचिकेत मंदिराशी संबंधित निषेध, निवेदने आणि मोहिमा अधोरेखित केल्या आहेत, ज्यांना अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

 

FAQ

1) खजुराहो विष्णू मूर्तीचं महत्त्वं काय?
खजुराहो विष्णू मूर्ती ही मध्य प्रदेशमधील खजुराहो मंदिर समूहातील जावरी (वान) मंदिरातील एक ७ फूट उंचीची भगवान विष्णूची मूर्ती आहे. ही मूर्ती शिरश्रवण (beheaded) अवस्थेत आहे, ज्यामुळे तिचे डोके गेलेले आहे. खजुराहो हे यूनेस्को जागतिक वारसा स्थळ आहे, ज्यात ९व्या ते १२व्या शतकात चंद्रवंशी राजांनी बांधलेल्या हिंदू आणि जैन मंदिरांचा समावेश आहे. ही मूर्ती विष्णूच्या अवतारांचे चित्रण करणारी आहे, पण नुकसानीमुळे पूजा केली जात नाही.  

2) खजुराहो विष्णू मूर्तीची स्थापना कशी आणि का झाली?
ही मूर्ती ११व्या शतकात चंद्रवंशी राजा यशोवर्मन आणि धंगदेव यांच्या काळात जावरी मंदिरात स्थापित करण्यात आली. खजुराहो मंदिरे हे धार्मिक आणि शैक्षणिक केंद्रे (पाठशाळा) म्हणून बांधली गेली. विष्णू मूर्ती ही वैष्णव परंपरेतील आहे, जी भक्तांच्या आध्यात्मिक भक्तीसाठी बनवली गेली. मात्र, मुघल आक्रमणांदरम्यान (१२वे शतक) ही मूर्ती तोडली गेली आणि ती अशाच अवस्थेत राहिली.  

3) विष्णू मूर्तीची नुकसान कसे झाले?
मूर्तीचे डोके मुघल आक्रमणांदरम्यान तोडले गेले असे मानले जाते. यानंतर ब्रिटिश काळातील उपेक्षा आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या कारभारातील विलंबामुळे ती दुरुस्त झाली नाही. याला ७७ वर्षे झाली असूनही, ही मूर्ती पुरातत्त्वीय स्थळ म्हणून संरक्षित आहे.  

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
supreme courtLord Vishnukhajuraho

