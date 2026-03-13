'तर महिलांना कोणीही नोकरीवर ठेवणार नाही', मासिक पाळीच्या रजेबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

उर्वशी खोना, नवी दिल्ली
Supreme Court on Menstrual Leaves: महिलांना मासिक पाळीदरम्यान रजा देण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत विद्यार्थिनी, नोकरी करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीदरम्यान रजा दिली जाईल याची खात्री करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने मात्र ही याचिका फेटाळून लावली आहे. महिलांसाठी मासिक पाळीच्या काळात सक्तीची रजा लागू केल्यास त्याचा त्यांच्या नोकरीवर विपरीत परिणाम' होऊ शकतो. जर आपण असा कायदा केला, तर कंपन्या महिलांना कामावरच घेणार नाहीतं असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिका फेटाळताना नमूद केलं आहे.
"अशा कायद्यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मनात एक प्रकारची मानसिक भीती किंवा समज निर्माण होईल की त्या पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहेत", असं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवलं आहे. मासिक पाळीच्या रजेबाबतचे नियम तयार करण्याचे निर्देश राज्यांना द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना त्यांनी हे निरीक्षण नोंदवलं.
"जागरूकता निर्माण करणे आणि संवेदनशीलता निर्माण करणे वेगळे आहे. पण ज्या क्षणी तुम्ही मासिक पाळीच्या वेळी रजा अनिवार्य करणारा कायदा आणता, तेव्हा कोणीही त्यांना (महिलांना) कामावर ठेवणार नाही," असं ते म्हणाले. "तुम्हाला मालकांची मानसिकता माहित नाही. जर आपण असा कायदा केला तर ते महिलांना कामावर ठेवणार नाहीत," असंही त्यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना, मग ते विद्यार्थी असोत किंवा काम करणारे व्यावसायिक असोत, मासिक पाळीच्या वेळी रजा मिळावी याची खात्री करावी असा याचिकाकर्त्यांचा हेतू होता. पण अशा याचिका भीती निर्माण करण्यासाठी असतात असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
"ते महिलांना कनिष्ठ दर्जाचे म्हणतील आणि मासिक पाळी त्यांच्यासोबत घडणारी वाईट गोष्ट आहे असे ताशेरे ओढतील," अशी भीती कोर्टाने व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सांगितलं की, काही खासगी कंपन्या स्वेच्छेने मासिक पाळी रजा देत असतील तर ती चांगली बाब आहे. मात्र, हा नियम कायद्याने सक्तीचा केला तर महिलांना नोकरी मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
“एकदा हा कायदा सक्तीने लागू केला तर नियोक्ते महिलांना नोकरी देण्याबाबत संकोच करू शकतात. त्यांना सरकारी नोकरी, न्यायपालिका किंवा इतर क्षेत्रात संधीच दिली जाणार नाही. त्यांच्या करिअरवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो,” असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. काही ठिकाणी महिलांना “तुम्ही घरीच बसा” असेही सांगितले जाऊ शकते, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जस्टीस बागची यांनीही मुद्दा मांडला की महिलांच्या अधिकारांचा विचार करताना कंपन्यांवर पडणारा आर्थिक भारही लक्षात घ्यावा लागेल, विशेषतः जर ही रजा सशुल्क असेल तर भार पडू शकतो.
याचिकाकर्त्यांचे वकील एम.आर. शमशाद यांनी काही खासगी कंपन्या स्वेच्छेने अशा प्रकारची रजा देत असल्याचे सांगितले. तसेच केरळ मध्ये शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना अशा प्रकारची सवलत दिल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सरन्यायाधीशांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की अशा याचिकांमुळे कधी कधी महिलांविषयी चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. जणू काही महिलांना मासिक पाळीमुळे कमी लेखले जात आहे किंवा त्यांच्या बाबतीत काहीतरी नकारात्मक घडत आहे, अशी भीती निर्माण होऊ शकते.
दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्त्यांनी संबंधित प्राधिकरणाकडे प्रतिनिधित्व केले आहे आणि त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेली प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाने स्वतंत्र आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला निर्देश दिले की सर्व हितधारकांशी सल्लामसलत करून या विषयावर धोरण तयार करण्याबाबत विचार करावा.