सरन्यायाधीशांकडून 'लाडक्या' कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात सहा वेळा पगारवाढ; 150 टक्क्यांनी वाढली Salary, SC चा मोठा निर्णय

Supreme Court News: नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या पगारात दरवर्षी काही ना काहीतरी वाढ होईल अशी अपेक्षा असते. खासगी ते सरकारी कार्यालयांपर्यंत सर्व कार्यालयांमध्ये वार्षिक पगारवाढ ही एक सामान्य पद्धत आहे. पण जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार एकाच वर्षात सहा वेळा वाढला तर काय होईल? हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातही असंच चित्र दिसून आले आहे. अनेक सरन्यायाधीशांनी (CJIs) निवृत्तीपूर्वी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करत निवडक कर्मचाऱ्यांना एक नाही तर दोन किंवा तीन आणि काही प्रकरणांमध्ये सहा वेळा अतिरिक्त वेतनवाढ दिली आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ज्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ कमी होता त्यांनीही त्यांच्या खासगी स्टाफ किंवा "असाधारण काम" करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीव्यतिरिक्त अतिरिक्त वेतनवाढ दिली आहे. गेल्या चार वर्षांत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या जवळजवळ 2000 कर्मचाऱ्यांना किमान दोन ते तीन वेळा अतिरिक्त वेतनवाढ मिळाली आहे, तर काही "विशेष" कर्मचाऱ्यांना सहावेळा वेतनवाढ मिळाली आहे. यामुळे काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या सामान्य वेतनाच्या जवळपास 150 टक्के झालं आहे.
ही तफावत आणि विसंगती दूर करण्यासाठी तत्कालीन सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी सर्व न्यायाधीशांची पूर्ण न्यायालय बैठक बोलावली. या बैठकीत, बहुतेक न्यायाधीशांनी यावर सहमती दर्शविली की सर्वोच्च न्यायालय हे "साम्राज्य" नाही आणि मुख्य न्यायाधीश हे "राजा" नाही जे त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निवडक व्यक्तींना पगाराचे फायदे वाटू शकतात. प्रदीर्घ चर्चेनंतर, पूर्ण न्यायालयाने अशा विवेकाधीन पगारवाढीची प्रथा ताबडतोब बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
पूर्ण न्यायालयाने असेही ठरवले की मागील वर्षांत देण्यात आलेली कोणतीही अतिरिक्त पगारवाढ मागे घेतली जाईल आणि भविष्यात विचारात घेतलेली कोणतीही विशेष वाढ केवळ पूर्ण न्यायालयाच्या मान्यतेनेच शक्य होईल.
पगार कपातीबद्दल कर्मचाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे?
या निर्णयाचा अनेक कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला. ज्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ मिळाली होती त्यांना अचानक मोठ्या प्रमाणात वेतन कपातीचा फटका बसला. अनेक कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी वाढीव पगाराच्या आधारे गृह किंवा कार कर्ज घेतले होते आणि अचानक वेतन कपातीमुळे त्यांचं बजेट विस्कळीत झालं. काही प्रकरणांमध्ये, कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात 30 ते 40 हजारांची कपात करण्यात आली.
काही कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि आरोप केला की एक किंवा दोन रजिस्ट्रारनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांना चुकीची माहिती दिली होती, ज्याच्या आधारे वेतनवाढ देण्यात आली. त्याच वेळी, अनेक कर्मचाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की जर सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय घ्यायचाच होता तर अचानक वेतन कपातीचा धक्का टाळण्यासाठी भविष्यातील वार्षिक वेतनवाढीमध्ये अतिरिक्त वेतनवाढ समायोजित करता आली असती.
कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असली तरी सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रशासकीय पारदर्शकता आणि समानतेच्या दिशेनं एक महत्त्वाचे पाऊल मानलं जात आहे.