English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सरन्यायाधीशांकडून 'लाडक्या' कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात सहा वेळा पगारवाढ; 150 टक्क्यांनी वाढली Salary, SC चा मोठा निर्णय

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक सरन्यायाधीशांनी (CJIs) निवडक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या अगदी आधी एक नव्हे तर दोन, तीन आणि काही प्रकरणांमध्ये सहा वेळा अतिरिक्त वेतनवाढ दिली. तथापि, हे वाढलेले वेतन आता मागे घेण्यात आले आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 16, 2025, 10:04 AM IST
सरन्यायाधीशांकडून 'लाडक्या' कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात सहा वेळा पगारवाढ; 150 टक्क्यांनी वाढली Salary, SC चा मोठा निर्णय

Supreme Court News: नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या पगारात दरवर्षी काही ना काहीतरी वाढ होईल अशी अपेक्षा असते. खासगी ते सरकारी कार्यालयांपर्यंत सर्व कार्यालयांमध्ये वार्षिक पगारवाढ ही एक सामान्य पद्धत आहे. पण जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार एकाच वर्षात सहा वेळा वाढला तर काय होईल? हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातही असंच चित्र दिसून आले आहे. अनेक सरन्यायाधीशांनी (CJIs) निवृत्तीपूर्वी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करत निवडक कर्मचाऱ्यांना एक नाही तर दोन किंवा तीन आणि काही प्रकरणांमध्ये सहा वेळा अतिरिक्त वेतनवाढ दिली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ज्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ कमी होता त्यांनीही त्यांच्या खासगी स्टाफ किंवा "असाधारण काम" करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीव्यतिरिक्त अतिरिक्त वेतनवाढ दिली आहे. गेल्या चार वर्षांत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या जवळजवळ 2000 कर्मचाऱ्यांना किमान दोन ते तीन वेळा अतिरिक्त वेतनवाढ मिळाली आहे, तर काही "विशेष" कर्मचाऱ्यांना सहावेळा वेतनवाढ मिळाली आहे. यामुळे काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या सामान्य वेतनाच्या जवळपास 150 टक्के झालं आहे.

वाढलेल्या पगारासंदर्भात काय निर्णय झाला?

ही तफावत आणि विसंगती दूर करण्यासाठी तत्कालीन सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी सर्व न्यायाधीशांची पूर्ण न्यायालय बैठक बोलावली. या बैठकीत, बहुतेक न्यायाधीशांनी यावर सहमती दर्शविली की सर्वोच्च न्यायालय हे "साम्राज्य" नाही आणि मुख्य न्यायाधीश हे "राजा" नाही जे त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निवडक व्यक्तींना पगाराचे फायदे वाटू शकतात. प्रदीर्घ चर्चेनंतर, पूर्ण न्यायालयाने अशा विवेकाधीन पगारवाढीची प्रथा ताबडतोब बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

पूर्ण न्यायालयाने असेही ठरवले की मागील वर्षांत देण्यात आलेली कोणतीही अतिरिक्त पगारवाढ मागे घेतली जाईल आणि भविष्यात विचारात घेतलेली कोणतीही विशेष वाढ केवळ पूर्ण न्यायालयाच्या मान्यतेनेच शक्य होईल.

पगार कपातीबद्दल कर्मचाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे?

या निर्णयाचा अनेक कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला. ज्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ मिळाली होती त्यांना अचानक मोठ्या प्रमाणात वेतन कपातीचा फटका बसला. अनेक कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी वाढीव पगाराच्या आधारे गृह किंवा कार कर्ज घेतले होते आणि अचानक वेतन कपातीमुळे त्यांचं बजेट विस्कळीत झालं. काही प्रकरणांमध्ये, कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात 30 ते 40 हजारांची कपात करण्यात आली.

काही कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि आरोप केला की एक किंवा दोन रजिस्ट्रारनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांना चुकीची माहिती दिली होती, ज्याच्या आधारे वेतनवाढ देण्यात आली. त्याच वेळी, अनेक कर्मचाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की जर सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय घ्यायचाच होता तर अचानक वेतन कपातीचा धक्का टाळण्यासाठी भविष्यातील वार्षिक वेतनवाढीमध्ये अतिरिक्त वेतनवाढ समायोजित करता आली असती.

कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असली तरी सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रशासकीय पारदर्शकता आणि समानतेच्या दिशेनं एक महत्त्वाचे पाऊल मानलं जात आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
supreme courtCJIChief justice of India

इतर बातम्या

Kabbadi Player Murder: कबड्डी खेळाडूची मैदानात गोळ्या घालून...

भारत