'पायजम्याची नाडी ओढणे हा बलात्काराचा प्रयत्नच', सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल, हायकोर्टाचा आदेश रद्द

Supreme Court on Rape: खासगी अवयव जबरदस्तीने पकडणं आणि पायजम्याची नाडी ओढणं हा बलात्काराचा प्रयत्नच ठरतो, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीच्या खासगी अवयवांना हात लावणं, तिच्या पायजम्याची दोरी ओढणं आणि तिला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणं हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न नाही, असं म्हटलं होतं.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केलं की लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निर्णय केवळ कायदेशीर अर्थ लावण्यातच नव्हे तर पीडितांबद्दल सहानुभूती आणि संवेदनशीलतेतही रुजला पाहिजे.
"ही केवळ तयारी असून, बलात्काराचा प्रय्तन नाही या उच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षाशी सहमत नाही.," असं सर्वोच्च न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे. न्यायालयं जर असुरक्षिततेला ओळखण्यात अपयशी ठरली तर न्याय अपूर्ण राहील, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
"कायदेशीर प्रक्रियेत आपण सहभागी असताना आपण घेतलेल्या निर्णयांमध्ये करुणा, माणुसकी आणि समजुतीचे मूल्यमापन प्रतिबिंबित झालं पाहिजे. जे निष्पक्ष आणि प्रभावी न्याय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहेत," असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
17 मार्च 2025 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी पवन आणि आकाश या दोन आरोपींविरुद्ध समन्स बजावण्याच्या आदेशात बदल करताना दिलेल्या आदेशानंतर हे प्रकरण चर्चेत आलं होतं. सरकारी वकिलांच्या खटल्यानुसार, आरोपीने 11 वर्षांच्या मुलीच्या छातीला हात लावून पकडल्याचा आरोप आहे.
त्यानंतर त्यापैकी एकाने तिच्या पायजम्याची नाडी ओढली तिला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला. रस्त्याने जाणाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर आरोपी पळून गेले.
कनिष्ठ न्यायालयाने या घटनेला बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत बलात्काराचा प्रयत्न किंवा लिंगभेदी लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न म्हणून मानले होते आणि आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 आणि POCSO कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत समन्स बजावले होते. हे समन्स अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की आरोपांचे साधे परीक्षण केले तरी यात कणभरही शंका उरत नाही की आरोपींनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (बलात्कार) अंतर्गत गुन्हा करण्याचा त्यांचा हेतू होता. न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे केलेल्या निरीक्षणांना केवळ प्रथमदर्शनी मत समजावे. आरोपी दोषी आहेत की नाहीत, याबाबत अंतिम मत नाही, तो विषय सध्या सुरू असलेल्या खटल्यात ठरवला जाईल, असंही खंडपीठाने स्पष्ट केले.