कोट्यवधींची कमाई करणाऱ्या SC/ST आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन व्यक्तींना कर सवलत का? 'क्रिमी लेयर' लागू व्हायला हवे—सरन्यायाधीश म्हणाले, "सरकारला सांगा"

नवी दिल्ली: आयकर आणि 'क्रिमी लेयर'ची संकल्पना हा देशात मोठ्या चर्चेचा विषय आहे. पगारदार व्यक्ती आपल्या उत्पन्नावर सरकारला आयकर भरत असतानाच, एक विरोधाभास समोर आला आहे: आदिवासी क्षेत्रांतील आदिवासींसाठी असलेल्या आयकर सवलतींचा लाभ अशा व्यक्ती घेत आहेत ज्या केवळ कागदावर आदिवासी आहेत, परंतु त्यांचे वार्षिक उत्पन्न शेकडो कोटींच्या घरात आहे. या विसंगतीकडे लक्ष वेधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
भारतीय संविधान सर्वांसाठी समानतेचा पुरस्कार करते, तरीही विविध क्षेत्रांत विरोधाभास दिसून येतात. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी आयकर सवलतींबाबत 'क्रिमी लेयर' प्रणाली लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ईशान्य भारतातील अनेक व्यक्ती—ज्यांनी ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला आहे आणि ज्यांच्याकडे ४००-५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे, तसेच ज्या अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालये, विधी महाविद्यालये, रुग्णालये, मोठे शोरूम्स आणि कारखाने चालवतात—त्यांनाही कर सवलती मिळत आहेत.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, असे अनेक लोक आहेत जे दरवर्षी कोट्यवधींची कमाई करतात, तरीही ते सरकारी योजना आणि मदत उपाययोजनांशी संबंधित विविध लाभांचा लाभ घेतात.
याचिकेत म्हटले आहे की, ईशान्येकडील राज्यांमधील बहुतांश आदिवासींनी इतर धर्मांचा स्वीकार केला असला तरी, ते आयकर सवलतींचा लाभ घेत आहेत. अशा व्यक्ती भारतीय कायद्यांचा गैरवापर करत आहेत.
त्यांनी नमूद केले की, या प्रकरणात संविधानाच्या कलम १४ (समानता), १९ आणि २७ च्या अर्थाचा समावेश आहे. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत समृद्ध झालेल्या व्यक्तींकडून आरक्षण आणि इतर विशेष लाभांचा सतत लाभ घेणे हे भारतीय संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे.
याचिकाकर्त्याने या संदर्भात "क्रिमी लेयर" प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली. खरोखरच गरीब असलेल्या आदिवासी व्यक्तींना सवलती मिळायलाच हव्यात; परंतु, केवळ 'आदिवासी' दर्जाच्या आधारावर अशा आदिवासींना करसवलती देणे—ज्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे आणि जे आता आदिवासी परंपरांचे पालन करत नाहीत—हे 'कलम २७' चे उल्लंघन ठरते.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकेतील युक्तिवाद काळजीपूर्वक ऐकून घेतले. याचिकाकर्त्याला उत्तर देताना त्यांनी नमूद केले की, काही व्यक्तींकडून सरकारी कायद्यांचा गैरवापर केला जात असला, तरी त्यावरून संपूर्ण समुदायावर संशय घेणे योग्य नाही. मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, हा विषय कायदेनिर्मितीशी संबंधित आहे. त्यांनी संसदीय समित्यांचे अस्तित्व अधोरेखित केले; कोणत्याही नागरिकाला कायद्यांची निर्मिती किंवा त्यातील सुधारणांबाबत सूचना देण्यासाठी या समित्यांकडे जाता येते. त्यांनी याचिकाकर्त्याला या समित्यांशी संपर्क साधण्यास प्रोत्साहित केले आणि त्या या विषयाचा विचार करतील असा विश्वास व्यक्त केला. सुनावणी पुढे न चालवता, मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला आपली बाजू सरकारसमोर मांडण्याचा सल्ला दिला.
सध्या भारतात 'क्रीमी लेयर' (प्रगत गट) हे तत्त्व केवळ 'इतर मागास वर्ग' (OBC) यांच्या आरक्षणासाठी लागू आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या कुटुंबांनी आरक्षणाच्या लाभांवर सतत मक्तेदारी गाजवू नये आणि त्याद्वारे आरक्षणाचे लाभ खरोखर मागास घटकांपर्यंत पोहोचावेत, हा यामागचा उद्देश आहे. भविष्यात जर 'अनुसूचित जाती' (SC) आणि 'अनुसूचित जमाती' (ST) यांच्यासाठीही अशीच तरतूद करण्यात आली, तर तो भारतातील आरक्षण व्यवस्थेतील एक मोठा धोरणात्मक बदल ठरेल. अखेरीस, हा निर्णय देशातील धोरणकर्त्यांच्या हाती आहे; मात्र त्यासाठी घटनात्मक, सामाजिक आणि राजकीय स्तरांवर व्यापक चर्चा आणि विचारमंथन होणे आवश्यक असेल.