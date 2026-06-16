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कोट्यवधींची कमाई करणाऱ्या SC/ST आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन व्यक्तींना कर सवलत का? 'क्रिमी लेयर' लागू व्हायला हवे—सरन्यायाधीश म्हणाले, "सरकारला सांगा"

देशात एक विरोधाभास दिसून येतो, आदिवासी क्षेत्रांतील आदिवासींसाठी असलेल्या आयकर  सवलतींचा लाभ अशा व्यक्ती घेत आहेत ज्या केवळ कागदावरच आदिवासी आहेत, परंतु त्यांची कमाई कोट्यवधींमध्ये आहे.

Published: Jun 16, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:45 PM IST
कोट्यवधींची कमाई करणाऱ्या SC/ST आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन व्यक्तींना कर सवलत का? 'क्रिमी लेयर' लागू व्हायला हवे—सरन्यायाधीश म्हणाले, "सरकारला सांगा"

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