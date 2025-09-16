English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कायद्याचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणारा आवाज हरपला! वयाच्या 48 वर्षी सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदेंचं निधन

Adv Siddharth Shinde Death : कायद्याचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ट वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचं सोमवारी रात्री हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन झालं. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 16, 2025, 09:02 AM IST
कायद्याचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणारा आवाज हरपला! वयाच्या 48 वर्षी सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदेंचं निधन

Adv Siddharth Shinde Death :  सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचं सोमवारी रात्री निधन झालं आहे. कायद्याचे सोप्या भाषेत विश्लेषण त्यांचा हातखंड होता. सोमवारी रात्री उशिरा त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने प्राणज्योत मालवली. दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात त्यांनी वयाच्या अवघ्या 49 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने विधी आणि सामाजिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. त्यांचं पार्थिव आज, 16 सप्टेंबर 2025 रोजी पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. (Supreme Court senior advocate Siddharth Shinde passed away)

दरम्यान सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात चक्कर आल्यानंतर त्यांना एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. पण उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सिद्धार्थ शिंदे अचानक जाण्यामुळे कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. सिद्धार्थ शिंदे हे मूळचे नगर जिल्ह्यातल्या श्रीरामपूरचे आहेत. तर ते माजी केंद्रीय कृषिमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांचे नातू होते.

सिद्धार्थ शिंदे यांची महाराष्ट्रात एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. ते केवळ एक प्रभावी वकील नव्हते, तर सर्वसामान्यांना गुंतागुंतीच्या कायद्याचे विश्लेषण सोप्या भाषेत समजावून सांगण्यात त्यांचा हातखंड होता. विशेषतः मराठा आरक्षण आणि राज्यातील सत्तासंघर्ष यांसारख्या महत्त्वाच्या सुनावण्यांदरम्यान, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद आणि अचूक माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मराठा आरक्षणाचा जीआर त्यांनी अगदी सोप्या शब्दात मीडिया समोर मांडला होता. 

FAQ

1. सिद्धार्थ शिंदे यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?
सिद्धार्थ शिंदे यांचे सोमवारी, 15 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते वयाच्या 49 व्या वर्षी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात उपचारादरम्यान गेले.

2. सिद्धार्थ शिंदे यांना रुग्णालयात कधी दाखल केले गेले?
सोमवारी, 15 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात चक्कर येण्याच्या तक्रारीनंतर सिद्धार्थ शिंदे यांना तात्काळ एम्स रुग्णालयात दाखल केले गेले. उपचार सुरू असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली.

3. सिद्धार्थ शिंदे यांचे पार्थिव कधी आणि कुठे अंत्यसंस्कार होणार?
सिद्धार्थ शिंदे यांचे पार्थिव 16 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे.

4. सिद्धार्थ शिंदे यांचा मूळ जिल्हा आणि पार्श्वभूमी काय आहे?
सिद्धार्थ शिंदे हे मूळचे महाराष्ट्रातील नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरचे रहिवासी होते. ते माजी केंद्रीय कृषिमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांचे नातू होते.

