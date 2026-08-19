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Exclusive: उद्धव ठाकरेच दोन्ही शिवसेनेचे प्रमुख? शिंदे आणि ठाकरे एकाच पक्षात? सुप्रीम कोर्टात सर्वात मोठी कलाटणी?

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु असतानाच या संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी देणारं एक पत्र सध्या समोर आलं आहे. याबद्दलचीच विशेष चर्चा...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 19, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:01 PM IST
Exclusive: उद्धव ठाकरेच दोन्ही शिवसेनेचे प्रमुख? शिंदे आणि ठाकरे एकाच पक्षात? सुप्रीम कोर्टात सर्वात मोठी कलाटणी?
Image Credit: एका पत्रामुळे या प्रकरणाला पूर्णपणे वेगळं वळण (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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