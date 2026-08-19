/Exclusive: उद्धव ठाकरेच दोन्ही शिवसेनेचे प्रमुख? शिंदे आणि ठाकरे एकाच पक्षात? सुप्रीम कोर्टात सर्वात मोठी कलाटणी?

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असलेल्या शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्ष चिन्हासंदर्भातील वादामध्ये आता 2022 मधील एक संदर्भ समोर आला असून या संदर्भानुसार उद्धव ठाकरे हे दोन्ही शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख असल्याचा दावा केला जात आहे. 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांनी याचसंदर्भात राजकीय विश्लेषक किरण तारे, वकील असीम सरोदे आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे राजू वाघमारेंसोबत केलेल्या चर्चेमध्ये या संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी देऊ शकणाऱ्या या मुद्यावर चर्चा केली.
मूळ शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख हे उद्धव ठाकरे होते. ते 22 जून 2022 च्या पत्रानुसारही शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख होते. उद्धव ठाकरेंचा पक्षाशी संबंध नाही असे म्हणतात, पण उद्धव ठाकरेंची हकालपट्टी केली आहे का? असा सवाल कमलेश सुतार यांनी विचारला. शिवसेनेचे प्रवक्ते राजू वाघमारे यांनी, "उद्धव ठाकरे यांचा आमच्या पक्षाशी संबंध नाही. या पत्राशी आम्ही सहमत नाही," असं म्हणत आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावरच बोलताना राजकीय विश्लेषक किरण तारे यांनी, "निवडणूक आयोगाला घटनेत बदलाची माहिती देणे बंधनकारक नाही, हे कपिल सिब्बल म्हणतात. उद्धव ठाकरे या पक्षात आहे, एकनाथ शिंदे याच पक्षात आहेत हे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले तर प्रकरणात ट्विस्ट येऊ शकतो," असं म्हटलं आहे.
"राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष खरा मानायचा की हे सुप्रीम कोर्ट ठरवेल तेव्हा चित्र स्पष्ट होईल. उद्धव ठाकरे हे दोन्ही पक्षाचे पक्ष प्रमुख आहेत. हे म्हणजे दात काढलेला वाघ असल्यासारखे आहे," असं किरण तारे म्हणाले. "उद्धव ठाकरे टेक्निकली पक्ष प्रमुख आहेत," असंही किरण तारेंनी स्पष्ट केलं.
यासंदर्भात बोलताना, "ते पद नवीन निर्माण केलेले नाही," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेची बाजू मांडणारे वकील असिम सरोदे म्हणाले. "म्हणजे दोन्ही पक्षाचे पक्ष प्रमुख हे उद्धव ठाकरे आहे," असं सरोदेंनी म्हटलं. यावर राजू वाघमारेंनी, "शिंदे हे मुख्य नेते म्हणजेच पक्ष प्रमुख आहे," असा युक्तिवाद केला. "शिवसेना प्रमुख हे पद गोठविण्यात आले होते. 26 जुलै 2022 रोजी मुंबईत मिटिंग झाली होती, असे शिंदे म्हटले होते. उद्धव ठाकरे यांचे पक्ष प्रमुख हे ऑनररी असेल असे त्या पत्रात म्हटले होते. त्यांना कुठेलेही अधिकार नाही, असं असिम सरोदेंनी स्पष्ट केलं.
हा पक्ष आमचा आम्ही पक्ष चोरला नाही, असं राजू वाघमारे यांनी म्हणताच असीम सरोदेंनी, "निवडणूक आयोगही या चोरीत सापडले आहे. शिंदेंना उद्धव ठाकरेंनी नेता म्हणून निवडले होते, त्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला दिले होते. राजकीय पक्ष चोरताना, काही चूक राहिली ती उद्धव ठाकरेंना पक्ष प्रमुख ठेवले ही होती," असं उत्तर दिलं.
"या पक्षात लोकशाही नाही, असे कारण सांगून उद्धव ठाकरे यांचे अधिकार काढून घेतले. उद्धव ठाकरेंना कोणी पक्षातून काढून टाकले नाही," असं सांगताना असिम सरोदेंनी शिंदे आणि उद्धव ठाकरे एकाच पक्षात असल्याचं सांगितलं.
"राजकीय पक्षात फूट लक्षात आली नाही तर राजकीय पक्षातील फूट ग्राह्य धरण्यात आली होती, हे सादीक अली केसमध्ये झाले होते," असं किरण तारेंनी म्हटलं. "एका मुख्य नेत्याची निवड झाली तर पहिल्याची हकालपट्टीच होते. पक्षातून हकालपट्टी झाली होती, हे तथ्य आहे. " असं विधान राजू वाघमारेंनी केलं.