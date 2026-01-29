English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • UGC New Rule: यूजीसीच्या नव्या नियमांना SC कडून स्थगिती; सरन्यायाधीश म्हणाले, आपण मागे जात आहोत?

UGC New Rule: यूजीसीच्या नव्या नियमांना SC कडून स्थगिती; सरन्यायाधीश म्हणाले, 'आपण मागे जात आहोत?'

UGC New Rule:  मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 29, 2026, 04:20 PM IST
यूजीसी

UGC New Rule: सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने 2026 च्या समानता नियमावलीवर तात्पुरती बंदी घातलीय. हे नियम अस्पष्ट असल्यामुळे आणि त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्यामुळे न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 मार्चला ठरवली. यामुळे जुने 2012 चे नियम तूर्तास लागू राहणार आहेत. 

मुख्य न्यायमूर्ती काय म्हणाले? 

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली तरी जातीय विभेद अजूनही कायम आहे. आपण जातीरहित समाजाकडे जाण्याऐवजी मागे तर जात नाही ना? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. न्यायालयात चर्चेदरम्यान त्यांनी रॅगिंगसारख्या समस्यांवर भाष्य केले आणि क्षेत्रीय किंवा सांस्कृतिक भेदभावही या नियमांत समाविष्ट असावा असे त्यांनी यावेळी सुचवले. 

यूजीसीच्या नव्या नियमांचे स्वरूप कसे? 

यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेची हमी देण्यासाठी हे नियम आणले होते. यात प्रत्येक महाविद्यालयात एक समानता समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे, जी अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी सोडवेल. या समितीत महिलांचा, अपंगांचा आणि मागासवर्गीयांचा समावेश असावा, असे या नियमात होते. 

याचिकांचे कारण

सवर्ण किंवा सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांनी या नियमांचा तीव्र विरोध केला आहे. हे नियम फक्त मागासवर्गीयांसाठी भेदभावासाठी ओळखले जात आहेत, ज्यामुळे सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवण्यापासून वंचित ठेवले जाते, याचिकेत म्हटलंय. राहुल देवन, मृत्युंजय तिवारी आणि विनीत जिंदल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या, ज्यात नियमांना घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी आहे. तसेच यामुळे भेदभाव कमी होण्याऐवजी वाढेल आणि खोट्या तक्रारींना प्रोत्साहन मिळेल, असे विरोधकांनी म्हटले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

