भारतीय लष्करामधील 'ते' आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; म्हणाले, 'पुरुषांसाठी...'

Supreme Court Strikes Down Army Reservation Policy: या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान, ऑगस्ट 2023 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 12, 2025, 02:48 PM IST
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Supreme Court Strikes Down Army Reservation Policy: भारतीय लष्कराच्या जज अॅडव्होकेट जनरल (जेएजी) भरतीमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जेएजी भरतीमध्ये पुरुषांसाठी सहा आणि महिलांसाठी तीन 2:1 पदांचे आरक्षण असलेले धोरण रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सदर पद्धत मनमानी असून, संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे पुरुषांसाठी जागा राखीव ठेवू शकत नाही, असं न्यायालाने निकाल देताना म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला सर्व पात्र उमेदवारांसाठी, लिंगभेद न करता, एकत्रित गुणसूची तयार करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. 

न्यायालयाने निकाल देताना काय म्हटलंय?

कार्यकारी यंत्रणेला पुरुषांसाठी स्वतंत्रपणे पदे राखून ठेवण्याचा अधिकार नाही. 6 पुरुष व 3 महिलांची विभागणी करणे हा मनमानी कारभार आहे. खऱ्या अर्थाने लिंग निरपेक्षता असायला हवी. लिंग निरपेक्षता असणे म्हणजे सर्वात गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होणे. महिलांच्या संख्येवर मर्यादा घालणे हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. 

प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढलेली ही याचिका दोन महिला उमेदवारांनी दाखल केली होती. 2023 च्या भरती अधिसूचनेनुसार जेएजी विभागातील पदे राखीव ठेवण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी, दोन्ही महिलांनी गुणसूचीत चौथा आणि पाचवा क्रमांक मिळविला तरी लिंगाधारित आरक्षणामुळे त्यांची निवड झाली नाही, असा युक्तीवाद आपलं म्हणणं मांडताना केला.

या आधीच्या सुनावणीत काय झालं?

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2023 मध्ये नोटीस बजावून दोन पदे रिक्त ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मे 2025 मध्ये, निर्णय राखून ठेवताना, खंडपीठाने एका याचिकाकर्तीच्या दाव्याबाबत प्राथमिक समाधान व्यक्त करून तिच्या नियुक्तीचे आदेश दिलेले. आता न्यायालयाने पुरुषांसाठी जागा राखीव ठेवू शकत नाही असं म्हणत लष्कराचे हे 'आरक्षण' धोरण रद्द केले आहे.

FAQ

1. सर्वोच्च न्यायालयाने जेएजी भरतीबाबत कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराच्या जज अॅडव्होकेट जनरल (जेएजी) भरतीमधील लिंगाधारित आरक्षण धोरण रद्द केले आहे. यात पुरुषांसाठी 6 आणि महिलांसाठी 3 (2:1) जागांचे आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

2. न्यायालयाने हे धोरण का रद्द केले?
न्यायालयाने म्हटले आहे की, पुरुषांसाठी स्वतंत्रपणे जागा राखीव ठेवणे मनमानी आणि संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे (कलम 14) उल्लंघन करणारे आहे. लिंग निरपेक्षता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, आणि निवड गुणवत्तेनुसार व्हायला हवी.

3. न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोणते निर्देश दिले आहेत?
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला लिंगभेद न करता सर्व पात्र उमेदवारांसाठी एकत्रित गुणसूची तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

4. या प्रकरणाची याचिका कोणी दाखल केली होती?
ही याचिका दोन महिला उमेदवारांनी दाखल केली होती, ज्यांनी 2023 च्या जेएजी भरती अधिसूचनेतील लिंगाधारित आरक्षणाला आव्हान दिले.

5. याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद काय होता?
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तीवाद केला की, दोन्ही महिला उमेदवारांनी गुणसूचीत चौथा आणि पाचवा क्रमांक मिळवूनही लिंगाधारित आरक्षणामुळे त्यांची निवड झाली नाही.

