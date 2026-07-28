Explained: 'आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू नका', सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला आदेश, कोर्टात नेमकं काय म्हटलं?

नीट पेपरफुटी प्रकरणी दिल्लीच्या जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टी आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनावेळी 20 जुलैला संसद मार्च काढण्यात आला होता. मात्र या आंदोलनावेळी दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला होता. यानंतर विद्यार्थी आंदोलकांवर दिल्ली पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात आज मंगळवारी सुनावणी पार पडली. तेव्हा न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. अटकेतील मुलांना तातडीने सोडण्याचे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसंच, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्रासह 6 राज्यांच्या सचिवांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीसाठी सहाही राज्यांच्या सचिवांना ऑनलाइन हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जंतरमंतरवरील लाठीचार्जप्रकरणी सहा राज्याच्या मुख्य सचिवांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तर अटक केलेल्या सर्व अल्पवयीन मुलांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही, ड्रोन, बॉडी-कॅमेरा, वायरलेस कम्युनिकेशन आणि पीसीआर रेकॉर्ड जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे की, सर्व याचिकांमध्ये पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. याचिकेत आरोप करण्यात आले आहेत की, पॅलेट गन चालवल्यामुळं 19 वर्षांच्या युवकाच्या डोळ्याला इजा झाली. इलेक्ट्रिक बॅटनचा वापर केल्यामुळं एका युवतीला गंभीर जखमा झाल्या आहेत. आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले होते. काठ्यांना खिळे लावून माराहण करण्यात आली आहे. त्यामुळं गंभीर जखमा झाल्या आहेत. साध्या कपड्यात असलेल्या पोलिसांनीदेखील हिंसा केली. एका प्रकरणात तर पोलिसांनी एका तरुणीच्या कानशिलात लगावली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "सुरुवातीला आंदोलन शांततापूर्ण होते, पण नंतर एके दिवशी हिंसाचार उसळला. याची दोन कारणे असू शकतात: पहिले म्हणजे, पोलीस गरजेपेक्षा जास्त कठोर होते आणि दुसरे म्हणजे, हिंसाचार भडकवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी आंदोलकांमध्ये घुसखोरी केली होती."
पोलीस आंदोलकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करू शकतात. परंतु बळाचा वापर शक्यतो टाळला पाहिजे. निदर्शनादरम्यान, गणवेशात नसलेले आणि शस्त्रे बाळगणारे पोलीसही होते. त्यांनीही बळाचा वापर केला. माजी सरन्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले पाहिजे. या घटनांची निष्पक्ष चौकशी होणेही आवश्यक आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आंदोलकांची ओळख जाहीर करण्यावरही बंदी घातली पाहिजे. यामध्ये विद्यार्थी आणि अनेक अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने बिहारमध्ये झालेल्या आंदोलनाचेही विषय उपस्थित केला होता. त्यांनी म्हटलं आहे की, बिहारमध्ये 13 वर्षीय मुलांनाही ता्ब्यात घेण्यात आले आहे. तर प्रशांत भूषण यांनी म्हटलं आहे की, मला जुनैदचा मुद्दा उपस्थित करायचा आहे. त्यांना छळ होत आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटलं आहे की, हा एक वेगळा मुद्दा आहे.
वकिल प्रशांत भूषण यांनी पुढे मुद्दा उपस्थित केला की, दगडांनी भरलेला ट्रक पहाटे ४ वाजता जंतर मंतरला कसा पोहोचला? शेकडो पोलीस कर्मचारी उपस्थित असूनही हा ट्रक तिथे कसा पोहोचला? यावर सरन्यायाधीशांनी प्रकरण स्वतंत्र चौकशीचे आहे, असं म्हटलं आहे. काल आम्हाला कळवण्यात आले की दिल्ली उच्च न्यायालय ईदच्या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. आमची इच्छा असती तर आम्ही या सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात पाठवू शकलो असतो. पण इतर राज्यांमधूनही प्रकरणे येत असल्याने आम्ही त्यांची सुनावणी घेण्याचे ठरवले.
विद्यार्थ्यांवर गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर करण्यात आला असेल तर ही चिंतेची बाब आहे. पण आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, 250 पोलिस जखमी झाले आहेत. विद्यार्थी हिंसा करु शकत नाही. दरम्यान आंदोलनात काही गुंड देखील शिरले होते. आमच्याकडे असलेल्या डेटानुसार हत्या, बलात्कार आणि NDPS चे गुन्हे दाखल असलेले लोकही आले होते. या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांसोबत आहोत. जर त्यांच्यासोबत गैरवर्तन झाले असेल तर त्याला जबाबदार असलेल्या लोकांविरोधात कारवाई होईलच.