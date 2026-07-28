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Explained: 'आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू नका', सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला आदेश, कोर्टात नेमकं काय म्हटलं?

विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज प्रकरणात दिल्लीसह 6 राज्यांच्या सचिवांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षणही नोंदवले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 28, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:17 PM IST
Explained: 'आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू नका', सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला आदेश, कोर्टात नेमकं काय म्हटलं?
Image Credit: Supreme Court To Order SIT Probe Into Student Protest Violence Directs Release Of Detained students

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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